Музыку для души под открытым небом подарил зрителям Южно-Сахалинский симфонический оркестр

В Южно-Сахалинске прошёл фестиваль симфонической музыки, приуроченный к празднованию 141-летия Дня города.

На площади у Дома правительства звучали произведения Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Людвига ван Бетховена и других композиторов в исполнении Южно-Сахалинского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна.

Накануне, горожане были зрителями вокально-симфонического концерта. Помимо классических инструментальных произведений звучали вокальные в исполнении сахалинских артистов, оттачивающих мастерство в Музыкальной академии Ларисы Долиной. Слушатели тепло встретили выступления Алексея Солдатова, Кристины Булатовой, Анастасии Карпенко, Виктории Малютенко и Екатерины Косиненко.

Анастасия КАРАМУШКИНА.