На социальные объекты федеральный бюджет выделит дополнительные средства

Изменение планов социального развития центров экономического роста, включая строительство социальной сферы и объектов инфраструктуры ТОР, рассмотрели на совместном заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Одиннадцати субъектам ДФО на 2018-2023гг. из федерального бюджета выделено 148 млрд рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста. На сегодняшний день введено в эксплуатацию605 объектов, отремонтировано994, благоустроено почти 500 общественных территорий. Расселено 154 тыс. кв. м. аварийного жилья. Построено 75 тыс. кв.м. арендного жилья. В рамках проекта «1000 дворов» завершены работы по реконструкции 1245 дворовых территорий. В Арктике механизм «Единой президентской субсидии» заработал год назад. Там объёмы пока скромнее – в 2022-2023 гг. на социальное развитие центров экономического роста субъектов Арктической зоны Российской Федерации Правительством России выделено порядка 6,1млрд рублей. Построено 16 объектов, отремонтировано 17, приобретено 175 единиц оборудования. Мы сегодня рассмотрим предложения регионов по распределению «Единой президентской субсидии» на 2024 год», – сказал Юрий Трутнев.

Одобрены изменения планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов (средства «Единой президентской субсидии»). Оставшийся лимит распределён между регионами с учетом численности населения, бюджетной обеспеченности и финансовой дисциплины по «Единойпрезидентской субсидии» за предыдущие годы. Отдельно вне лимитов будут профинансированы проекты, включенные в мастер-планы городов, по которым приняты комплексные планы;модульные спортивные залы для школ по программе «50 спортзалов в школах ДФО»; создание современных мастерских и центров креативных индустрий. Всего было распределено 33,7 млрд рублей на 2024-2026 годы.

Сахалину предоставлено финансирование на создание современных мастерских, завершение строительства отделения общей практики в с. Отрада на острове Кунашир, детсада в с. Китовое на острове Итуруп, сообщает пресс-служба регионального правительства.