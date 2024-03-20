На Сахалине открыли Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Торжественная церемония открытия масштабных соревнований состоялась 20 марта в Южно-Сахалинске. Паралимпийцы из 16 регионов страны примут участие в состязаниях по горнолыжному спорту и кёрлингу на колясках. Игры пройдут с 21 по 26 марта на склонах «Горного воздуха» и в учебно-тренировочном центре «Восток».

Участники приехали на Сахалин из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Самарской, Челябинской, Тюменской, Московской областей, Краснодарского, Пермского, Камчатского и Красноярского краев, а также Ханты-Мансийского автономного округа, республик Удмуртия и Башкортостан. Сахалинскую область представляют 90 спортсменов и тренеров.

С приветственным словом к участникам Игр, тренерам и зрителям обратился губернатор Валерий Лимаренко.

– Уважаемые спортсмены! Вы – яркий пример стойкости и упорства в достижении больших целей. Именно вы – те герои, которые мотивируют людей заниматься спортом, несмотря ни на что. Сахалинская область всегда ставит в приоритет развитие спорта, в том числе для людей с особенностями здоровья. Поэтому каждый год мы вводим новые объекты и совершенствуем уже созданные, – сказал Валерий Лимаренко.

После официальной части глава региона в неформальной обстановке встретился с паралимпийцами и тренерами. Спортсмены высоко оценили доступность спортивной инфраструктуры Сахалина для людей с ограничениями по здоровью. Все пожелания и предложения, которые озвучили паралимпийцы, были взяты на контроль, губернатор дал соответствующие поручения профильным министерствам.

Бронзовый призер Паралимпийских игр в Сочи Александр Алябьев выступает в параллельном зачете за Московскую и Сахалинскую области. В 2022 году он завоевал серебро на Зимних Играх Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

– В этом году на острове я уже во второй раз. Выступал во многих регионах и могу сказать, что по организации соревнований Сахалин впереди всех. Здорово, что на «Горном воздухе» есть склоны для любых целей. Можно тренироваться как в скоростных дисциплинах, так и слаломе и слаломе-гиганте, – поделился именитый спортсмен.

Зрелищной частью церемонии открытия Игр в Южно-Сахалинске стал парад государственного флага Российской Федерации. Знаменосцами вышли двукратная Паралимпийская чемпионка Александра Францева, двукратный Паралимпийский чемпион Валерий Редкозубов, бронзовый призер Паралимпийских игр Александр Алябьев, а также двукратный чемпион мира по кёрлингу на колясках Константин Курохтин.

Участников праздника на большом экране приветствовал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Под громкие аплодисменты зрителей на сцену вышли почетные гости – председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв и заместитель руководителя аппарата Паралимпийского комитета России Иван Потехин, который зачитал приветственное слово председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Со сцены звучали слова клятвы от имени судей, спортсменов и тренеров.

Праздник украсили выступления воспитанниц островной федерации эстетической гимнастики, танцевальной студии «Аритмия», коллектива «Златница» и ансамбля ударных национальных инструментов «Мирэ» из детской школы искусств «Этнос». Вокальными номерами в этот вечер радовали солисты Академии эстрады Ларисы Долиной.

Завершило церемонию открытия Зимних Игр Паралимпийцев зажигание импровизированного Маяка спорта, которое ознаменовало старт соревнований.

Состязания по горнолыжному спорту пройдут на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» с 21 по 26 марта, ежедневно с 9.00. Кёрлингисты будут соревноваться на базе учебно-тренировочного центра «Восток» в течение всего дня. Зрителями Игр могут стать все желающие, сообщили пресс-службы правительства и минспорта области.

Этапы масштабных соревнований «Мы вместе. Спорт» также пройдут в Новосибирске, Ханты-Мансийске и Челябинской области. Всего в Играх в разных регионах примут участие около 400 паралимпийцев.

Расписание Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» — СКАЧАТЬ