Вторник, 6 февраля, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Киношная магия Итурупа. Островной регион становится Меккой для кинематографистов и видеоблогеров

151
Съёмки на берегу Куйбышевского залива на о. Итуруп.

На телеканале «Охотник и рыболов» вышел сериал «Возвращение на Итуруп» с ведущим Сергеем Штырбулом. Сергей известен зрителям по проекту «Дневники охотника». Первые несколько серий посвящены весенней охоте и рыбалке на самом крупном острове Курильской гряды Итурупе. В роли гида выступил Павел Мартынюк, в одном лице руководитель местного рыболовно-охотничьего клуба «Бухта Гуя» и гендиректор ООО «Итурупская гидрогеологическая партия».

Звоним Павлу…

– Интересно, как Сергей Штырбул вышел на вас?

– Каждый год наш клуб «Бухта Гуя» участвует в международной выставке-ярмарке «Охота и рыболовство на Руси» – заочно и очно. Обычно она проходит в Москве, в ЦВК Экспоцентр, что на Краснопресненской набережной. Очень крутая, статусная выставка. Сергей Штырбул посмотрел нашу экспозицию, заинтересовался.

Связался со мной – как можно организовать съёмки с нашей помощью. Выяснилось, что тележурналист хорошо знает Курилы, когда-то он здесь служил. Мы пришли к выводу, что за один раз рассказать обо всём не получится, нужно делать годовой цикл по сезонам. Первые серии посвящены весне.

Начали с охоты на медведя. Место действия – окрестности бухт Осенняя и Золотая, мыса Пржевальского.

У клуба заключено соответствующее соглашение с государственными структурами, мы выдаём лицензии, регулируем численность косолапых. Под контролем государства, разумеется.

За время съёмок весной накопилось материалов на 6 – 8 передач. Помимо охоты на медведя, это и сюжеты про рыбалку на кунджу, камбалу, гольца, мальму на ручьях, охоту на уток.

Сергей и его оператор Павел Сураев приезжали также летом и осенью прошлого года. Летних материалов, например, хватило на 2 – 3 передачи, посвящённых рыбалке на палтуса. Остался неосвещённым зимний сезон.

Планировали съёмки в феврале – показать соболиную охоту и рыбалку на реках. Переживаем, что на Итурупе в этом году мало снега. Надеемся, что ещё все-таки наметёт… Да, я попробовал себя в роли соведущего, рад, что получилось.

– Это ведь не первый ваш киноопыт?

– Конечно. Ранее приезжали видеоблогеры, в прошлом году осенью мы встречали и сопровождали съёмочную группу RT с главным героем их сюжета – мексиканцем Эриком Фонсека Сарате. Проект называется «Мексиканец в России». Эрик побывал в разных местах мира, но был просто потрясён видами Итурупа и Тихого океана! Помню, когда нам для ознакомления скинули первый вариант на испанском языке, я был просто ошарашен, глядя на себя, говорящего по-испански!

– Только ли природные красоты привлекают внимание таких путешественников?

– Они люди творческие, их всё интересует. Например, есть такой клуб любителей механики и техники «МехТех». Ребят из этого популярного сообщества привлёк наш уникальный вездеход, сделанный на базе японского внедорожника Toyota Mega Cruiser. Строго говоря, машина и не автомобиль вовсе, а снегоболотоход. Для управления им требуются права тракториста-машиниста категории АII. По городу на такой технике не поездишь, а вот для наших природных условий то что надо! Сюжет так и называется «Русский вездеход из японского внедорожника».

– Непростая это работа – снимать кино?

– Да, обычно киношники работают долго, по несколько раз делают дубли, повторы. Это же не просто экскурсия, важно выбрать правильный ракурс, местоположение. Теперь и мы уже привычные, получили опыт. Очень интересно!

Николай ПИТЕРСКИЙ.

https://rutube.ru/video/bdd6e6cda1b924dfc9f36e113877d4e1/?r=wd

Русский вездеход из японского внедорожника!Русский вездеход из японского внедорожника!

 

Предыдущая статья
За Гагарина обидно
Следующая статья
Ошибочный диагноз
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

«Крылышки» для зубаря. Клёвое место

Ошибочный диагноз

За Гагарина обидно

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ