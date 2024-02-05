Киношная магия Итурупа. Островной регион становится Меккой для кинематографистов и видеоблогеров

На телеканале «Охотник и рыболов» вышел сериал «Возвращение на Итуруп» с ведущим Сергеем Штырбулом. Сергей известен зрителям по проекту «Дневники охотника». Первые несколько серий посвящены весенней охоте и рыбалке на самом крупном острове Курильской гряды Итурупе. В роли гида выступил Павел Мартынюк, в одном лице руководитель местного рыболовно-охотничьего клуба «Бухта Гуя» и гендиректор ООО «Итурупская гидрогеологическая партия».

Звоним Павлу…

– Интересно, как Сергей Штырбул вышел на вас? – Каждый год наш клуб «Бухта Гуя» участвует в международной выставке-ярмарке «Охота и рыболовство на Руси» – заочно и очно. Обычно она проходит в Москве, в ЦВК Экспоцентр, что на Краснопресненской набережной. Очень крутая, статусная выставка. Сергей Штырбул посмотрел нашу экспозицию, заинтересовался.

Связался со мной – как можно организовать съёмки с нашей помощью. Выяснилось, что тележурналист хорошо знает Курилы, когда-то он здесь служил. Мы пришли к выводу, что за один раз рассказать обо всём не получится, нужно делать годовой цикл по сезонам. Первые серии посвящены весне.

Начали с охоты на медведя. Место действия – окрестности бухт Осенняя и Золотая, мыса Пржевальского.

У клуба заключено соответствующее соглашение с государственными структурами, мы выдаём лицензии, регулируем численность косолапых. Под контролем государства, разумеется.

За время съёмок весной накопилось материалов на 6 – 8 передач. Помимо охоты на медведя, это и сюжеты про рыбалку на кунджу, камбалу, гольца, мальму на ручьях, охоту на уток.

Сергей и его оператор Павел Сураев приезжали также летом и осенью прошлого года. Летних материалов, например, хватило на 2 – 3 передачи, посвящённых рыбалке на палтуса. Остался неосвещённым зимний сезон.

Планировали съёмки в феврале – показать соболиную охоту и рыбалку на реках. Переживаем, что на Итурупе в этом году мало снега. Надеемся, что ещё все-таки наметёт… Да, я попробовал себя в роли соведущего, рад, что получилось.

– Это ведь не первый ваш киноопыт? – Конечно. Ранее приезжали видеоблогеры, в прошлом году осенью мы встречали и сопровождали съёмочную группу RT с главным героем их сюжета – мексиканцем Эриком Фонсека Сарате. Проект называется «Мексиканец в России». Эрик побывал в разных местах мира, но был просто потрясён видами Итурупа и Тихого океана! Помню, когда нам для ознакомления скинули первый вариант на испанском языке, я был просто ошарашен, глядя на себя, говорящего по-испански! – Только ли природные красоты привлекают внимание таких путешественников? – Они люди творческие, их всё интересует. Например, есть такой клуб любителей механики и техники «МехТех». Ребят из этого популярного сообщества привлёк наш уникальный вездеход, сделанный на базе японского внедорожника Toyota Mega Cruiser. Строго говоря, машина и не автомобиль вовсе, а снегоболотоход. Для управления им требуются права тракториста-машиниста категории АII. По городу на такой технике не поездишь, а вот для наших природных условий то что надо! Сюжет так и называется «Русский вездеход из японского внедорожника». – Непростая это работа – снимать кино? – Да, обычно киношники работают долго, по несколько раз делают дубли, повторы. Это же не просто экскурсия, важно выбрать правильный ракурс, местоположение. Теперь и мы уже привычные, получили опыт. Очень интересно!

Николай ПИТЕРСКИЙ.

https://rutube.ru/video/bdd6e6cda1b924dfc9f36e113877d4e1/?r=wd