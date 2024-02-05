Ошибочный диагноз

Наше областное здравоохранение не беспроблемное, но такого, что случилось с моим родственником в соседней области, здесь бы не допустили.

Константину Николаевичу 76 лет, но он ещё работал, поскольку чувствовал себя хорошо. Поликлинику обходил стороной, не курил, алкоголем не злоупотреблял.

И вдруг ему стало очень плохо. Поднялось давление, заболели, казалось, все внутренности. Вызвали «скорую», та отвезла болезного в стационар, его обследовали и на следующий день сказали, что пациент – не жилец. Хорошо, если протянет месяц, а то и неделю не продержится. Рак поджелудочной в последней стадии, метастазы в печень, желчный пузырь, желудок. Назначили капельницы.

В семье был шок. Не знали, как сказать его жене, перенесшей инсульт, решили пока держать в неведении. Обзвонили всех родных, живущих в отдалении. Дескать, готовьтесь выехать не сегодня-завтра.

На что хоронить? У жены накоплений нет, у самого больного есть. Но не скажешь же ему: «Дай карточку, скажи пин-код, а то хоронить тебя не на что».

Через десять дней Константина Николаевича выписали. Был он похож на Кощея Бессмертного, потерял 18 кг. Выписки не дали, лечения не назначили. Родные просили назначения в область, к специалистам-онкологам – им оказали. В общем, умирай, дед.

Но любящие родственники решили не сдаваться. Сами свозили деда к платным специалистам, на КТ. Диагноз, поставленный в больнице, не подтвердился.

Обратились в больницу, к лечащему врачу. Он признался, что плохо читает результаты УЗИ, КТ. Специалист молодой, опыта мало. Но врачей нет, и он один за всех.

По новым данным назначили лечение, и через пару недель Константин Николаевич уже поехал на дачу, а ещё через две – на рыбалку.

Внучка рассказала ему о первичном диагнозе. Пришлось это сделать, иначе как объяснить, почему с его карточки без спроса сняли все деньги. Внучка как-то узнала пин-код и экспроприировала около 100 тысяч, передав их бабушке.

Посмеялись. Теперь уже можно было. Вспомнили, как ездили на кладбище, чтобы прибраться на семейной «площадке». Готовились. Я добавила веселья, рассказав по телефону, что уже купила дорожную сумку для поездки на похороны.

«Покойник» признался, что догадался о плохом прогнозе, когда его выписали без рецептов и рекомендаций.

Хорошо то, что хорошо кончается. А горя могло добавиться. У жены Константина Николаевича мог случиться новый инсульт. Сам он тоже мог не пережить страшный диагноз. А сколько сердечной боли принес он родным?!

Что же всё же случилось с нашим родственником? Оказалось, съел много острого перца, он-то и стал причиной «бунта» всего организма.

Варвара Никитенко, г. Корсаков.