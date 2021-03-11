Корректируйте маршруты. В областном центре закроют для движения участок улицы Комсомольской

В субботу, 13 марта, для проведения дальнейшего капитального ремонта закроют участок Комсомольской от проспекта Победы до улицы Пограничной.

В июне 2020 года администрация Южно-Сахалинска заключила контракт на проведение капитального ремонта улицы Комсомольской от Емельянова до проспекта Победы. Работы предусматривают полную замену основания проезжей и тротуарной частей, инженерных сетей, строительство коллектора ливневой канализации, установку современного освещения, проведение благоустройства.

За период проведения капитального ремонта подрядная организация частично выполнила работы на участке улицы Комсомольской от Емельянова до Пограничной.

– В связи с наступлением плюсовых температур объем и темпы работ будут увеличены. Сейчас идет монтаж очистных сооружений, переустройство сетей канализации в районе жилых домов. Поэтому нам необходимо закрыть данный участок улицы (от пр. Победы до ул. Пограничной). Мы его открывали только на зимний период, когда был снежный накат, для удобства наших горожан. Напомню, этот отрезок у нас считается сейчас не проезжей частью, а строительной площадкой, – рассказал начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик.

Администрация Южно-Сахалинска просит граждан отнестись к данной ситуации с пониманием и заранее корректировать свои маршруты.

Для жителей, проживающих в данном районе, предусмотрены альтернативные заезды к домам — подъехать к многоэтажкам, стоящим на улице Комсомольской, можно с проспекта Победы.

Окончание работ запланировано на 1 сентября. Но специалисты рассчитывают выполнить ремонт раньше.

Что касается продолжения ремонта Комсомольской, в этом году планируется разместить контракт со сроком исполнения до конца следующего года на капитальный ремонт участка от улицы Емельянова до Пуркаева.

Напомним, общественный транспорт не ходит по данному участку улицы Комсомольской с момента начала ремонта.