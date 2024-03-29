Сахалинец Артём Ким взял серебро первенства России по тхэквондо

Сахалинский тхэквондист Артём Ким завоевал серебряную награду первенства России среди юношей и девушек 12 — 14 лет.

Соревнования проходят в эти дни в Рязани. Их участниками стали более 900 спортсменов из 60 регионов страны.

Артём Ким выступал в весовой категории «53 кг» и провёл шесть поединков. В пяти встречах спортсмен одержал уверенную победу и уступил в финале сопернику из Дагестана. Сахалинец вошёл в состав сборной команды России и завоевал путёвку на первенство Европы, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

На Сахалине первенство России по горнолыжному спорту продолжилось дисциплиной «слалом-гигант»

Первенство России по горнолыжному спорту продолжается в Южно-Сахалинске. Соревнования в дисциплине «слалом-гигант» проходили на трассе «Спортивная» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». За награды боролись 79 девушек и 79 юношей из нескольких десятков регионов страны.

— Впервые на Сахалине побывал в 2014 году. Тогда я приезжал как спортсмен на свои, кажется, заключительные состязания в карьере. А в 2015 году приехал на остров в качестве тренера. Конечно, увидел огромные изменения. Появились новые склоны, улучшилась инфраструктура. Да и подготовка трасс вышла на более высокий уровень. А такой качественной организации соревнований я больше в России не видел нигде. Спортсмены моей команды выступают достаточно успешно. Было правильным решением приехать на Сахалин за две недели до старта, поэтому времени на акклиматизацию нам хватило, — отметил тренер команды Московской области Иван Казаков.

У девушек первое место заняла Юлия Мельникова из Мурманской области, второй результат показала Софья Решетник из Красноярского края, третье место у Кристины Гусевой из Мурманской области. Среди юношей первое и второе места завоевали представители Московской области Егор Харьков и Марк Степанян соответственно. Третьим стал Никита Дудков из Иркутской области.

— В дисциплине «супер-гигант» показал четвертый результат – лучший в моей карьере. Увы, сегодня в гигантском слаломе не получилось побороться за призовые места. Трасса была подготовлена так, что складывалось ощущение, будто я на Кубке мира нахожусь. Поэтому удовольствие от соревнований получаю колоссальное, — рассказал красноярский горнолыжник Степан Ермаков.

В Южно-Сахалинске завершился детский Кубок по сноуборду

В течение трёх месяцев с января по март более 60 ребят выявляли сильнейших в дисциплинах «параллельный слалом-гигант» и «сноуборд-кросс». Старты состоялись в двух возрастных группах: «мальчики и девочки 2015 г.р. и младше», а также «девушки и юноши 2013 — 2014 г.».

— Детский кубок по сноуборду — это не только возможность для молодых спортсменов продемонстрировать свой талант и умения, но и ценный опыт, который поможет им стать еще сильнее и увереннее в катании на доске. Важно помнить, что победа — это не только результат соревнований, но и упорство, труд и любовь к спорту, – отметила организатор Кубка Ольга Желтова.

По итогам первого этапа Кубка в параллельном слалом-гиганте победителями в своих возрастных группах стали Вероника Шишмарева, Ксения Дятлова, Иван Мурашкин и Фёдор Пантюшкин. Вторые места заняли Марина Долгих, Элина Жукова, Тимофей Жерлов и Ростислав Никитцов. Третьими стали Александра Яхвак, Виктория Букина, Игорь Шенберев и Дмитрий Ковалёв.

Сильнейшими второго этапа Кубка в сноуборд-кроссе стали Вероника Шишмарева, Элина Жукова, Иван Мурашкин и Виктор Лебедев. Вторые места у Марины Долгих, Ксении Дятловой, Леонида Завгороднего и Фёдора Пантюшкина. Тройки лидеров замкнули Александра Яхвак, Василиса Стельмах, Тимофей Жерлов и Дмитрий Ковалев.

Лидеры третьего этапа в сноуборд-кроссе – Марина Долгих, Ксения Дятлова, Иван Мурашкин и Фёдор Пантюшкин. Серебряные призёры – Вероника Шишмарева, Элина Жукова, Тимофей Жерлов и Дмитрий Ковалев. Почётные третьи места заняли Александра Яхвак, Василиса Стельмах, Леонид Завгородний и Вячеслав Пельменев.

Лучшими в сезоне в младшей возрастной группе стали Вероника Шишмарева и Иван Мурашкин. В старшей категории победу одержали Ксения Дятлова и Фёдор Пантюшкин.