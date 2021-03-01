Латать — не строить. Условия пребывания в инфекционном отделении Корсаковской ЦРБ не выдерживают критики

Следственное управление СК РФ по Сахалинской области приступило к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту некачественного оказания медицинских услуг в инфекционном отделении ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ».

Выявлены многочисленные нарушения, связанные с техническим состоянием «строительных конструкций и конструктивных элементов здания инфекционного отделения, несоблюдением противопожарных и иных требований». Контрольная проверка, проведенная в медицинском учреждении, установила факты оказания медицинской помощи пациентам в условиях, не соответствующих необходимым требованиям.

Должностным лицам инкриминируется уголовное преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). Список нарушений для лечебного учреждения весьма плачевный: дефекты и повреждения полов и стен помещений, следы протекания, признаки поражения грибком, отсутствие надлежащей системы вентиляции.

Впрочем, в то же самое время, по заявлению и. о. главного врача Корсаковской ЦРБ Юрия Баскакова, здесь в срочном порядке взялись за организацию ремонта. И даже обнародовали точную дату подготовки проектно-сметной документации — до 1 апреля. Срок окончания работ более обтекаем, но не менее оперативен — конец июля текущего года.

— О каком ремонте здесь можно говорить? — возмутилась жительница Корсакова, позвонив нам в редакцию. — Еще несколько лет назад в инфекционку страшно было зайти. Я попала туда не с точным диагнозом, а с подозрением, но мне пришлось провести там три дня. Так вот все это время я просидела на кровати, как воробей на ветке. Настолько негативное осталось впечатление, — не от персонала, нет! — а от самой обстановки, что до сих пор неприятно вспоминать. Как будто в катакомбы попала.

Несколько лет назад в Корсакове было принято решение о строительстве нового инфекционного отделения. Тогда даже деньги были выделены на подготовку проектной документации и строительные работы. Однако благие намерения так и остались в проекте. А пациенты по-прежнему вынуждены получать медуслуги в условиях, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Анна СЕРГЕЕВА.