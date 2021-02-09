Ожидается, что надежды школьников и их родителей на полноценные летние каникулы полностью совпадут с планами областных властей начать оздоровительную кампанию 1 июня.

В этом году в период летних каникул школьников примут более 300 детских лагерей. Набраться сил и здоровья в них смогут свыше 57 тысяч юных сахалинцев.

Как рассказала министр образования региона Анастасия Киктева, в прошлом году из-за пандемии в загородных лагерях «Лесное озеро» и «Юбилейный» были развернуты пункты временного содержания. Поэтому здесь пришлось отменить по одной оздоровительной смене.

– Отдыха лишились 266 детей, – сообщила министр. – Выдадим им путевки в этом году, после 11 марта.

Что касается стоимости путевки, принцип оплаты не изменился. Как и прежде, большую часть оплатит государство. Это 85 процентов стоимости. Родителям предстоит оплатить 9-13 тысяч рублей. А вот для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, путевки предоставят бесплатно.

Заявления принимаются в электронной форме через сервис «Е-услуги. Образование»: http://detsad.admsakhalin.ru. Напомним, подробная инструкция размещена на сайте министерства образования Сахалинской области в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей / Лето — 2021» (https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/info-all/organizacija-otdykha/).

На этом же сайте 10 марта можно будет ознакомиться с реестром принятых заявлений, а с 11 по 30 марта начнется прием оригиналов документов.

В региональном министерстве образования уже утвержден план проверок организаций детского отдыха и оздоровления. В марте – апреле руководители, педагоги и воспитатели пройдут курсы повышения квалификации.

Заявления на предоставление путевок в региональные загородные лагеря в весенне-летний период принимаются до 22 февраля. Отдохнуть там смогут более 2500 сахалинских ребят.