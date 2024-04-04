Контролировать и наказывать рублём. Сергей Надсадин потребовал от ресурсоснабжающих организаций соблюдать культуру проведения земляных работ

В социальные сети мэра и администрации города поступают обращения от южносахалинцев о фактах нарушенного благоустройства. Глава островной столицы потребовал от ресурсоснабжающих организаций соблюдать культуру проведения земляных работ, а профильным структурам мэрии поручил усилить контроль за оперативным и качественным устранением разрытий.

Так, горожане сообщали о том, что на одном из участков проспекта Мира при проведении земляных работ повреждён газон. По поручению мэра ситуация взята на особый контроль.

Здесь на участке пр. Мира от пересечения с ул. Емельянова на протяжении 2 км в южном направлении ведётся реконструкция водопровода. Замена инженерных сетей на данном участке позволит обеспечить качественным водоснабжением жителей южной части города. Работы не затрагивают пешеходную зону, ведутся на газонной части, поэтому отдельное внимание будет уделено восстановлению благоустройства. Реконструкция сетей на пр. Мира производится с помощью технологии горизонтально направленного бурения. Такой способ применяется для того, чтобы минимизировать воздействие на городскую среду. Как отмечают в «РВК-Сахалин», зелёную зону приведут в порядок после окончания всех работ.

К работам на пр. Мира приступили в феврале. Реконструкция ведётся в рамках комплексной модернизации городской инфраструктуры. В настоящее время выполнено 50% от общего объёма работ. При реконструкции используются полиэтиленовые трубы диаметром 450 мм. Срок их эксплуатации составляет порядка 50 лет.

Вместе с тем, несмотря на важность и значимость этих работ, администрация города настоятельно требует от всех участников максимального соблюдения требований правил благоустройства.

– Мной принято решение усилить контроль за проведением земляных работ. Понятно, что необходимо ремонтировать сети, но эти мероприятия должны выполняться не в ущерб городской среде и комфорту горожан. Все точки, где идут работы, должны быть огорожены с установкой информационных аншлагов о сроках завершения благоустройства. Это элементарная культура, и я требую от всех её соблюдать. За неисполнение нарушителей будем привлекать к ответственности и наказывать рублём, – подчеркнул Сергей Надсадин.

Весной санитарное состояние областного центра находится на особом контроле администрации города. В этом году переход на весенне-летний период по поручению мэра состоялся раньше обычного. Так, с 1 апреля сотрудники структурных подразделений усилили мониторинг за соблюдением правил благоустройства на территории города в части требований к состоянию зелёных зон, сообщает пресс-служба администрации города.