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Прыгнули на пьедестал. Сахалинские летающие лыжники завоевали две медали первенства России

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Команда Сахалинской области стала сильнейшей на первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок.

Участники демонстрировали мастерство в личных и командных видах программ спортивных соревнований. Среди команд островитяне набрали 757 очков и заняли первое место. В состав вошли Дмитрий Серёгин, Денис Гон, Даниил Красковский и Артём Мясников. За ними расположились команды Санкт-Петербурга (745) и Нижегородской области (719).

В индивидуальном виде программ сахалинец Денис Гон взял бронзовую медаль. После двух прыжков его итоговый результат 206,5 очка.

Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина проходило в Нижнем Тагиле. Участие в соревнованиях принимали летающие лыжники 15 – 19 лет из более чем 20 регионов страны, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

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