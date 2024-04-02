Максим Яшенко завоевал две медали первенства России по борьбе

Древнерусский город Владимир стал местом проведения первенства России по спорту глухих (дисциплина «спортивная борьба»). На ковер вышли юниоры не старше 23 лет. Участники определили медалистов в вольной и греко-римской борьбе.

На награды претендовали борцы из Дальнего Востока, Сибири, Северо-Западного федерального округов, центральной и южной части страны.

Островной регион представлял воспитанник спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска кандидат в мастера спорта Максим Яшенко.

Сначала сахалинец выступил в первенстве по греко-римской борьбе. В весовой категории до 130 кг он провел пять поединков и занял третье место.

Затем пришла очередь вольной борьбы. Здесь островитянин был заявлен в весовую категорию до 125 кг. Проведя четыре схватки, Максим Яшенко также занял третье место, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

— Завоевав две награды, Максим закрепился в составе юниорской сборной команды России. В мае он примет участие в двух учебно-тренировочных сборах. Сначала в Сочи, потом в Кисловодске. Это будет подготовка к чемпионату России, который пройдет в июле в Калининграде, — подвел итог тренер островного борца, судья Всероссийской категории Александр Ваулин.

Сахалинские бойцы завоевали 26 медалей на дальневосточных соревнованиях

Воспитанники отделения кикбоксинга спортшколы «Кристалл» и тренеров Михаила Ана и Алексея Буторина завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей на Дальневосточных юношеских играх боевых искусств в Хабаровске. Спортсмены выступали в трех видах единоборств: кикбоксинге, тхэквондо МФТ и тхэквондо ГТФ.

Золото состязаний завоевали Богдан Лабунский (тхэквондо МФТ, кикбоксинг, тхэквондо ГТФ), Денис Ли (тхэквондо МФТ, кикбоксинг), Софья Кубыро (тхэквондо МФТ, кикбоксинг), Абубакир Умурзаков (кикбоксинг), Арсений Надькин (кикбоксинг), Мирланбек Пягай (кикбоксинг), Арсений Рагимов (кикбоксинг), Илья Долгих (кикбоксинг) и Артем Ким (тхэквондо ГТФ).

Серебряными призерами стали Владислав Ма (тхэквондо МФТ), Арсений Надькин (тхэквондо МФТ), Артем Ким (кикбоксинг), Евгений Ненашев (кикбоксинг), Арсен Пазылбеков (кикбоксинг, тхэквондо ГТФ), Абубакир Умурзаков (тхэквондо ГТФ).

Замкнули тройки лидеров Абубакир Умурзаков (тхэквондо МТФ), Артем Тимко (тхэквондо МТФ, кикбоксинг), Арсений Рагимов (тхэквондо МТФ), Артемий Обушной (кикбоксинг).

Сахалинская сборная заняла общекомандное третье место в первенстве ДФО по тхэквондо МФТ. Также островитяне обеспечили себе путевки на Кубок России по тхэквондо МФТ, который пройдет в Москве, и первенство страны по тхэквондо ГТФ в Казани.

Сахалинки успешно выступили на соревнованиях по чир спорту

Всероссийские соревнования по чир спорту, межрегиональные соревнования, фестиваль «Весенний» и фестиваль среди начинающих «Cheer Fest» завершились в Южно-Сахалинске. Состязания проходили на базе учебно-тренировочного центра «Восток» и собрали 687 спортсменок из 26 регионов России, которые представляли 47 клубов.

Островные спортсменки в состязаниях показали высокие результаты.

На всероссийских соревнованиях в дисциплине «чир-хип-хоп двойки» первые места заняли дуэты Софии Катьяновой и Екатерины Третьяковой, Валерии Шаройкиной и Ульяны Колесник, Эльвиры Барановой и Дмитрия Тюрина, Анастасии Нигай и Киры Холод, вторыми стали Даша Глоба и Кристина Тиганова, Анастасия Баранова и Милена Зырянова, Алина Асташенко и Арина Лапушко, на третьем месте расположились двойки Елизавета Оганян и Юлия Стеблецова, Эвелина Лосева и Анна Сидько, Даниэла Боярова и Милана Терентьева. В дисциплине «чир-джаз двойки» золотые награды выиграли дуэты Миланы Ениной и Ангелины Коломоец, Алисы Кошкиной и Евы Заболотной, обладателями бронзовых медалей стали Маргарита Будылина и Ульяна Колесник, Руслана Замотаева и Алекса Юн. Еще одно третье место принесла Эльвира Гордеева по виду «чирлидинг-стант-партнерский».

Серебряные медали межрегиональных соревнований в копилку Сахалинской области в дисциплинах «чир-хип-хоп группы» и «чир-джаз группы» принесли спортсменки «Кристалл Грейс».

На фестивале первые места заняли дуэт Алисы Кошкиной и Алексы Юн (чир-хип-хоп двойки), а спортсменки коллектива «Кристалл Грейс» забрали сразу четыре золота в дисциплинах «чир-хип-хоп группы ю/ю», «чир-джаз группы ю/ю», «чир-хип-хоп группы ю/д» и «чир-джаз группы ю/д». Третье место заняла двойка Ким Ю Ми и Екатерины Черняевой в «чир-джазе».

Команда Москвы – победитель первенства России по горнолыжному спорту на Сахалине

Первенство России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 14-15 лет завершилось в Южно-Сахалинске.

Последним этапом состязаний стали командные соревнования. На старты на трассе «Запад» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» вышли 16 команд. Победителей определяли по результатам заездов четырёх участников – двух юношей и двух девушек. Команда, финишировавшая первой трижды, проходила в следующий этап.

Первое место заняли представители Камчатского края. На второй ступени пьедестала расположились представители Москвы. Тройку лидеров замкнули иркутские горнолыжники.

По итогам всех дней первенства России в дисциплинах «супергигант», «гигантский слалом», «слалом» и «командная гонка» в общекомандном зачёте победителями стали спортсмены из Москвы.

— Доволен результатами нашей команды и своим. Я стал первым в гиганте, это хорошее достижение для меня, чувствую, что могу бороться на достойном уровне с другими. Также занял третье место в слаломе. Считаю, что здесь мне немного не повезло, — поделился эмоциями москвич Егор Харьков. – Я впервые на Сахалине. Здесь очень хорошие склоны. Например, трасса «Спортивная», несмотря на весну и плюсовые температуры, подготовлена просто прекрасно. Спасибо организаторам за проделанную работу.

Второе место у мурманской команды. Третьими стали представители Камчатского края.