В конкурсе «Большая перемена», снискавшем славу самого массового среди школьников страны, ныне участвовало 1 млн 200 тыс. старшеклассников. Все они стремятся развить в себе лучшие лидерские качества и творческие способности, чтобы стать полезными своей большой и малой Родине.

В финальный этап соревнований-2020 вышло 1200 учеников, в том числе трое юных островитян – Анна Потеряйко, Тимур Кутбиддинов (средняя школа с. Ильинское) и Сабир Шукюров (южно-сахалинская средняя школа № 3 им. Героя России С. Ромашина). В конце октября талантливые ребята встретились со сверстниками из разных регионов страны во всероссийском детском центре «Артек».

Здесь они побывали на мастер-классах известных спортсменов, телеведущих, топовых блогеров. А еще в формате форсайт-сессии несколько дней работали над проектами «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство», «Здоровый образ жизни».

В итоге жюри определило по 300 победителей среди учащихся десятых и одиннадцатых классов, достойных приза в 1 млн рублей, который они смогут направить на обучение. Эти ребята также получили путевку в «Артек» на следующий год и дополнительные 5 баллов в свое портфолио, которое они предъявят приемным комиссиям при поступлении в ведущие вузы России. Так что у Анны Потеряйко, которая мечтает стать дизайнером, есть отличные шансы осуществить профессиональную мечту.

Победители «Большой пермены» среди учащихся 9 – 10 классов (в их числе и наш Тимур Кутбиддинов из с. Ильинское) стали обладателями 200 тыс. рублей. Это, можно сказать, целевые средства для дополнительного образования и приобретения образовательных гаджетов. Специальным призом (премией в 150 тыс. рублей) будут отмечены и педагоги-наставники, подготовившие лидеров-финалистов.

Награжденных школьников поздравили известные люди страны, представители министерства образования России, министерства науки и высшего образования РФ, а также космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на земной орбите.

За результатами конкурса, проходившего при поддержке министерства образования РФ, министерства науки и высшего образования РФ и федерального агентства по делам молодежи, внимательно следили на Сахалине.

Заместитель директора по воспитательной работе средней школы с. Стародубское городского округа «Долинский» Ирина Кириллова призналась, что, хоть и не на сто процентов, но была уверена в победе Анны Потеряйко.

– Аня – целеустремленная, творческая личность. Окончила детскую художественную школу, была призером и победителем различных конкурсов юных художников. Они для нее в радость. Активистка ученического самоуправления, она уже несколько лет возглавляет творческий центр школы. Причем всегда работает на результат и добивается цели. Не раз она представляла нашу область во всероссийском детском центре «Океан» (Владивосток), дважды участвовала во всероссийском фестивале «В центре событий». Делала видеоролики, создавала интересные проекты.

Анна находит себе занятия по душе и в муниципальном волонтерском отряде городского округа «Долинский». В этом качестве помогала организаторам международных зимних игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске.

Куратор Анны Потеряйко педагог-организатор Виктория Семенова отмечает, что ей легко и хорошо работается с талантливой девочкой. У нее высокий творческий потенциал и все возможности стать успешной в жизни и в будущей профессии дизайнера.

Стародубская школа разделяет с выпускницей радость победы. И у коллектива школы с. Ильинское есть не меньший повод поздравить Тимура Кутбиддинова. У него впереди два года учебы. То ли еще будет!

Людмила Степанец.