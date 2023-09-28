Сахалинские стрелки взяли бронзу первенства России

Анна Бойко и Константин Обоскалов стали обладателями бронзовой медали лично-командного первенства России по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок 2003 года рождения и младше.

Состязания прошли в Ижевске и собрали сильнейших стрелков из 44 регионов страны.

Воспитанники тренера спортшколы игровых видов спорта Геннадия Лаптева, спортсмены центра спортивного подготовки Сахалинской области Анна Бойко и Константин Обоскалов выступали в парных соревнованиях. В борьбе за третье место островные стрелки одержали победу над сборной Липецкой области со счётом 16:6, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Наши хоккеисты одержали первую победу на первенстве Москвы

В подмосковном Ступино состоятся второй матч с участием сахалинской команды «Кристалл-Сахалин» на первенство Москвы по хоккею U-18.

Наши хоккеисты взяли игру под свой контроль, и самым результативным для команды стал второй период встречи, в котором сахалинцы забили три гола в ворота «Академии Петрова» из Красногорска. Игра завершилась со счетом 5:1. Авторами голов стали Тимофей Иванов, Антон Плехов, Сергей Хачатурян, Андрей Мишнев, Вадим Ильин и Александр Сабирзянов.

В общей сложности нашим хоккеистам предстоит провести десять матчей на первенство Москвы. Результаты соревнований подведут в конце 2023 года.

Впереди нашу команду ждет подготовка ко встрече с «Балашихой». Матч состоится 11 октября.

«Сахалин» установил рекорд

27 сентября «Сахалин» провел заключительные домашние матчи Дальневосточной юношеской футбольной лиги 2023 года. Его соперником по семнадцатому туру был «Локомотив» из Уссурийска.

В турнире «младшаков» гости примчались в островную столицу в статусе главного претендента на серебряные медали.

Борьбу за первенство досрочно выиграл «СКА-Хабаровск», гарантировавший себе первое место за несколько туров до финиша. А «Локомотив» едет по турнирной таблице вторым. Но его еще может догнать «Благовещенск». Поэтому «железнодорожникам» нужно было брать три очка.

Точно такая же задача стояла и перед «Сахалином», для которого любой иной результат означал крах медальных амбиций.

Итог встречи – 1:1.

В матче «старшаков» островитяне победили – 2:0.

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд. А «Сахалин», напротив, выиграл уже шестой раз кряду. Это — рекорд сезона!