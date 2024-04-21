Многократный чемпион Европы будет преподавать юным сахалинцам водное поло

В этом году в Южно-Сахалинске открывается Центр водных видов спорта. Современный спортивный объект станет крупнейшим на Дальнем Востоке и Сибири. С его вводом в регионе появятся новые виды спорта – прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло.

Уже сейчас в областной спортшколе водных видов спорта начался набор на занятия водным поло. Обучать спортсменов будет приглашенный тренер Игорь Харитонов – многократный чемпион Европы, мастер спорта международного класса (Казахстан), игрок сборных команд Турции и Казахстана, а также клуба «Галатасарай» (Турция), второй тренер мужской сборной команды Турции.

– Я 27 лет прожил в Турции, и некоторое время назад мы с супругой поняли, что скучаем по России. Когда Всероссийская федерация водного поло предложила работу на Сахалине, я загорелся! У меня есть огромное желание приложить все свои навыки, чтобы построить и развить в регионе новое спортивное направление, – отметил Игорь Харитонов.

База водного поло – плавание. Однако ватерполистам нужно не только уметь хорошо плавать, но и держаться на воде в вертикальном положении, не касаясь дна. К тому же, это командная игра, в которой постоянно идет борьба, проводятся захваты и удары.

– Попробовать свои силы в этом новом виде спорта могут не только мальчики, но и девочки от 7 до 10 лет. В течение первого года обучения дети будут оттачивать различные стили плавания, а потом уже – знакомиться с тонкостями игры. Тренировки мы начнем в мае в нашей спортшколе, а позже переедем в Центр водных видов спорта, который откроют в этом году, – рассказал директор спортшколы водных видов спорта Сергей Мелешков.

Запись в секцию водного поло будет вестись можно по 1 мая по ссылке https://isport.sakhalin.gov.ru/?m=enrollment_in_school.

Занятия будут проходить на бюджетной (бесплатной) основе, сообщает пресс-служба регионального правительства.