Сердце боевых искусств. Центр единоборств в Южно-Сахалинске собрал под одной крышей бокс, кикбоксинг, самбо, каратэ, дзюдо и фехтование

И вот он распахнул свои двери для островитян. При строительстве Центра единоборств учитывались все пожелания спортсменов. В трёхэтажном здании находятся раздевалки, тренажёрные залы, душевые, комнаты сухого пара, медицинские кабинеты и другие помещения, которые нужны для качественной реабилитации и восстановления спортсменов.

Ежедневно центр готов принимать более 400 профессиональных спортсменов и любителей боевых искусств. Здесь также будут проходить соревнования всех уровней, от муниципального до международного.

Ключ от Центра единоборств получил воспитанник детской школы восточных видов единоборств Сахалинской области, победитель и призер первенств Европы, мастер спорта, член сборной команды России Евгений Сон.

В день открытия прошли титульные поединки. Первые опробовать ринг в смешанном единоборстве ММА вышли мастер спорта по кикбоксингу и самбо, КМС по кудо, неоднократный победитель по кудо и кикбосингу Богдан Калинин и чемпион ММА России по ДФО, по армейскому рукопашному бою, всестилевого каратэ, панкратиона Артём Фортунатов. Оба приехали с Хабаровска. Зрелищный поединок длился два раунда. Трибуны старались не дышать. Слышно было, как кто-то тихо восклицает, когда спортсмены использовали болевые приемы. 10 минут боя прошли незаметно, и победу одержал Богдан Калинин.

В следующем поединке на ринге сошлись сахалинские катаристы. Мастера спорта России Семён Губайдулин и Евгений Сон показали всю красоту японского боевого искусства. Здесь трибуны оживились. Семьи и друзья поддерживались своих спортсменов громкими возгласами. Бой был равным, сложно было понять, кто победит. Первый раунд вышел в ничью. Счёт 6:6, напряжение в зале стало нарастать. Второй раунд стал решающим. Со счетом 10:9 победу одержал Евгений Сон.

В кикбоксинге соревновались Сахалин и Камчатка. От островного региона выступал мастер спорта, призёр чемпионатов России и неоднократный победитель первенств ДФО Тимофей Микшенко. Его соперником стал чемпион Камчатского края по кикбоксингу, кандидан в мастера спорта Мирослав Гоюнли . Здесь же трибуны взорвались. Свою поддержку нашему спортсмену выражали все, кто был в зале. И она точно помогла Тимофею. По итогам трёх раундов он одержал победу.

И финальным поединком праздника стал бокс. На ринг вышли члены сборной России по боксу, мастера спорта Денис Пальшин из Невельска и Альберт Гатаулин из Улан-Удэ. Зрелищный бой завершился единогласным решением судей победой нашего боксера.

Поединки не были единственным яркими выступлениями. Здесь пели, танцевали, показывали боевые приёмы и акробатические пируэты…

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Кстати:

Президент РФ Владимир Путин ставит задачу: к 2030 году 70% населения должны заниматься спортом. В Сахалинской области этот показатель уже почти достигнут – 63%.