Награждены за подвиг. В Охинской администрации вручили награды героям СВО

Одну из них – посмертно семье охинца ефрейтора Юрия Акентьева. Он удостоен ордена Мужества за добросовестное выполнение своего долга на боевом посту.

Высокую награду передали вдове северянина Анастасии Олеговне и двум его дочерям.

Вторую награду – медаль «За храбрость» 2-й степени получил Дмитрий Изгин.

Со словами благодарности в адрес героев обратился глава района Евгений Михлик.

Имена Юрия Акентьева и ещё двоих охинцев, погибших на СВО – Артёма Погьюна, Алексея Медведева увековечены на Аллее памяти Сахалинского индустриального техникума в Охе. Там установлены памятный знак и мемориальные доски.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото с телеграм-канала «Сахалинский нефтяник».