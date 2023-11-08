В Южно-Сахалинске  пройдет тур чемпионата России по волейболу

С 8 по 12 ноября Южно-Сахалинск будет принимать четвертый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Игры пройдут в спортивном комплексе спортшколы по волейболу (ул. Горького, 7/3), сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В островную столицу приезжают ВК «Муром», ВК «Липецк» и «Динамо-Анапа». «Сахалину» предстоит провести по два матча с «Липецком» и «Динамо-Анапа».

Расписание игр:

8 ноября

16.30. «Муром» — «Липецк».

19.00. «Сахалин» — «Динамо-Анапа».

9 ноября

16.30. «Динамо-Анапа» — «Муром».

19.00. «Сахалин» — «Липецк».

11 ноября

16.30. «Липецк» — «Муром».

19.00. «Динамо-Анапа» — «Сахалин».

12 ноября

16.30. «Муром» — «Динамо-Анапа».

19.00. «Липецк» — «Сахалин».

«Динамо-Анапа» сейчас находится на пятом месте, имея семь побед и пять поражений.

«Муром» — на шестом месте с точно такими же результатами (но он уступает «Динамо-Анапа» по дополнительным показателям).

«Сахалин» — девятый (пять побед, семь поражений), «Липецк» — одиннадцатый (три победы, девять поражений).

С «Динамо-Анапа» «Сахалин» еще не встречался ни разу, а вот история соперничества с командой из Липецка насчитывает восемь матчей.

Первая игра между «Сахалином» и «Индезитом» (прежнее название «Липецка) в высшей лиге «А» датирована 5 января 2013 года. Матч проходил в Южно-Сахалинска и завершился победой гостей в трех партиях. Однако на следующий день «Сахалин» взял реванш, выиграв на тай-брейке.

Всего в сезонах 2012-2013 и 2015-2016 года «Сахалин» и «Индезит» провели восемь матчей. Каждая команда одержала по четыре победы (из них – по одной на тай-брейке), разница выигранных и проигранных партий 16 — 15 в пользу островных волейболисток.

К слову, в составе «Липецка» сейчас выступает связующая Елена Вашина, которая в сезоне 2015-2016 года выиграла лигу «А» в составе «Сахалина».

Фото ПСК «Сахалин».