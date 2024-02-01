Научные силы на Крильоне. Новый центр по изучению биоразнообразия акватории Дальнего Востока

Как уже сообщалось, по поручению Президента Владимира Путина на мысе Анастасии (п-ов Крильон) будет создаваться морская биостанция.

Участниками большого проекта станут правительства России, Сахалинской области, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Сахалинский государственный университет и ряд научных организаций Дальневосточного федерального округа.

Среди основных задач – вовлечение в реализацию научно-образовательных программ по изучению флоры и фауны дальневосточных морей ведущих российских и зарубежных учёных.

Предыдущие две экспедиции учёных биофака МГУ им. Ломоносова в 2022 и 2023 годах на мыс Крильон принесли открытие целого ряда новых видов флоры и фауны как островного региона, так и его прибрежной зоны. Морское биоразнообразие так называемых «снежных тропиков» юга Сахалина требует особого внимания, поэтому Президентом России было поддержано предложение о создании морской биостанции на мысе.

Совместно с коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова уже началось проектирование биологической лаборатории на базе кампуса мирового уровня «СахалинТесh» в Южно-Сахалинске. Создаваемая научная инфраструктура позволит не только проводить исследования гидробионтов и наземных обитателей, но и готовить специалистов высокого уровня как для климатических и экологических проектов, так и для развития приоритетного направления региона – экономика океана, – рассказал и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.

Строительство биологической станции займёт несколько лет, а уже этим летом там установят базовый лагерь и первые полевые лаборатории. Параллельно со строительством новой биостанции обновят научную базу СахГУ «Таранай», а также проработают и запустят образовательные и научно-исследовательские программы по изучению биоразнообразия акватории Дальнего Востока.

Экономика океана – это одно из приоритетных направлений строящегося кампуса мирового уровня «СахалинТесh». Помимо этого во главу угла ставятся такие направления, как новая энергетика, водородные технологии, климатическая повестка, нефтегазохимия, искусственный интеллект.

Строительство научно-образовательного комплекса «СахалинТесh» будет завершено в 2026 году, а студенческого городка – в 2025 году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба регионального правительства.