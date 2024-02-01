Вторая жизнь сквера

Более 50 общественных пространств в сахалинских сёлах благоустроили за 5 лет.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», который инициировал Президент России Владимир Путин, преображаются не только города, но и сёла.

Итоги реализации проекта подвели на круглом столе, прошедшем в региональном штабе Общероссийского народного фронта Сахалинской области. Всего за 5 лет провели работы на 51 общественной территории в островных сёлах и ещё 103 – в городах. Это скверы, набережные, парки, аллеи, пешеходные зоны, территории около социальных объектов. Последние три года объекты, которые благоустраиваются, выбирают сами жители на всероссийском онлайн-голосовании. В этом году оно пройдёт традиционно весной.