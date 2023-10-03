«Навстречу Солнцу». Заплыв вокруг острова Монерон

Международная эстафета «Навстречу Солнцу вокруг острова Монерон» состоялась на Сахалине. Заплыв был посвящен 210-летию со дня рождения морского исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского и 170-летию основания Корсакова, сообщила пресс-служба областного минспорта.

В мероприятии участие приняли 20 пловцов из России и Китая. Состав российской команды был сформирован из представителей Корсакова и Южно-Сахалинска.

Эстафета включала в себя 20-мильный заплыв вокруг острова Монерон на стыке пролива Лаперуза и Татарского пролива.

Российские и китайские сборные были поделены на две равные по силе группы. В состав первой под руководством Светланы Косициной вошли Александр Русаков, Иван Волков, Иван Синько, Денис Ляндин, Дмитрий Скуридин, Эдуард Орлов и Валентина Осташова. Вторую группу возглавил Александр Брылин. В неё попали Николай Кривега, Александр Клепиков, Виталий Шатура, Евгений Байбаков, Марина Харичева, Чжен Сунь, Шен Донг, Ирина Молчанова, Оксана Федорова и Антонина Жуковская.

Финиш заплыва состоялся в бухте Чупрова. Дистанция, которую спортсмены проплыли вокруг Монерона, составила 48,3 км. Сделать это им удалось за 8 часов 11 минут.

В планах у организаторов повторить заплыв вокруг острова, но уже в обратном направлении, а также провести эстафету на острове Парамушир через третий Курильский пролив.

Вторые на «Русских горках»

В Сочи подвели итоги летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили на олимпийском комплексе «Русские горки» в индивидуальном и командном зачетах. В них приняли участие спортсмены из 10 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Карелии, Татарстана, Пермского края, Свердловской, Московской, Нижегородской и Сахалинской областей.

Островная команда в составе Дениса Гона, Максима Колобова, Никиты Лободы и Александра Баженова сумела набрать 789,5 балла и стала серебряным призером чемпионата. Первое место завоевали лыжники из Свердловской области с результатом 814,1.

Денис Гон, Максим Колобов, Никита Лобода и Александр Баженов являются спортсменами центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Взрослая и детская гонки с препятствиями «Pride Race»

В минувшие выходные на территории лыже-биатлонного комплекса «Триумф» прошло закрытие сезона гонок с препятствиями. Мероприятия проходили при поддержке министерства спорта, центра спортивной подготовки и спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Сахалинской области.

В гонках приняли участие около 400 человек в возрасте от 3 лет в соревновательном формате «Чемпионат» и массовом старте «Оупен».

Несмотря на погодные условия юные участники с родителями преодолели дистанцию 500 метров с различными препятствиями, проходили баланс, карабкались, проползали под сеткой.

Участники в возрасте от 6 до 14 лет проходили дистанцию 1 500 метров с 15 препятствиями — рукоходы, различные переноски, перелазили стенки, взбирались на рампу, преодолевали и многие другие препятствия на координацию, выносливость, силу и ловкость.

Взрослые участники в возрасте от 18 лет проходили дистанцию в 5 000 метров с более 20 препятствиями.

Победители:

Дистанция 1 000 метров. Возраст 6 — 8 лет. Варвара Щербакова.

Дистанция 1 500 метров. Возраст 9 — 11 лет. Иван Семенов / Валерия Овчинникова.

Дистанция 1 500 метров. Возраст 12 — 14 лет. Егор Семенов / Анна Кустова.

Дистанция 5 000 метров. Индивидуальный. Юрий Лагун / Анастасия Васильева.

Дистанция 5 000 метров. Команды. Мыши рокеры с Марса (Александр Решетов, Сергей Очканов, Виктор Усов, Антон Снопков, Светлана Кузьмина).

Все участники на финише получили уникальную медаль, сертификаты участника, вкусную кашу с чаем, подарки от партнеров и организаторов мероприятия.