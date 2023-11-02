Обвиняется в неправосудности. Бывшая судья предстанет перед судом за существенное превышение должностных полномочий

Как сообщили в региональной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение по делу экс-судьи арбитражного суда Сахалинской области. Женщина, носившая мантию, обвиняется в существенном превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 305 УК РФ).

Бывшая служительница Фемиды ранее попала в поле зрения УФСБ России. Сотрудники Сахалинского управления этого ведомства провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, которые легли в основу уголовного дела. Своё согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Выводы отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по островному региону – обвиняемая, будучи судьёй, действовала в интересах лица, с которым у неё имелись приятельские отношения, и вынесла заведомо незаконное судебное решение. Согласно версии следователей, началось всё с того, что действия арбитражного управляющего одной из коммерческих организаций были незаконными и с него были взысканы убытки на сумму более 86 миллионов рублей в судебном порядке.

Желая помочь своему знакомому, чтобы он избежал выплаты убытков, она заранее договорилась с ним действовать в его интересах. Поэтому, используя свои должностные полномочия, рассмотрела по аналогичным обстоятельствам другое арбитражное дело и вынесла заведомо незаконное решение, в котором признала действия мужчины законными и экономически обоснованными. Этим она создала условия для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, принятых ранее другим судьёй.

Сейчас обвиняемая находится на свободе, никакие меры пресечения (подписка о невыезде, домашний арест) к ней не применялись, сообщили в областной прокуратуре. Уголовное дело направлено в облсуд для рассмотрения по существу.

Согласно законодательству, наказание по ч. 2 статьи 286 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, существенный штраф или увольнение с работы (это бывшей судье не грозит) с запретом занимать определённые должности на срок до трёх лет. Практика показывает, что размер наказания зависит от обстоятельств дела и степени причинённого ущерба.

Санкции по ч. 1 статьи 305 тоже не поражают размахом: штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы (или иного дохода осуждённого за период до двух лет), либо принудительные работы сроком до четырёх лет, либо лишение свободы на срок до четырёх лет.

На практике на скамью подсудимых судьи попадают чрезвычайно редко.

Как тут не вспомнить дело Андрея Фролова, судьи южно-сахалинского горсуда, в нетрезвом виде севшего за руль в мае 2015 года! Тогда интернет облетела новость, что он решил покататься по постаменту Вечного огня на площади Славы в областном центре. Потом служебная проверка показала, что специально к Вечному огню он не заезжал, просто неверно выбрал траекторию и за­ехал на бордюр. И областная квалификационная коллегия судей вынесла ему лишь предупреждение.

Вскоре он написал заявление об отставке и отвечал за свои действия по Кодексу об административных правонарушениях. Интересно, какое наказание понёс бы за подобное рядовой сахалинец, не облечённый полномочиями судьи? Нашли бы в его действиях нарушения Уголовного кодекса?

По адвокатской «статистике» чаще на заведомо неправосудных решениях попадаются именно арбитражные судьи. Это объяснимо: они рассматривают дела на многие миллионы или даже миллиарды рублей. Соблазн сорвать куш бывает сильнее обязанности следовать букве закона.

Тут уместно вспомнить самарскую историю, когда по собранным силовиками компрометирующим материалам Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Эти сведения получили широкую огласку благодаря депутату Госдумы и нашему коллеге Александру Хинштейну. Он ещё раньше указывал на наличие признаков коррупции в действиях Ефанова.

«Правда и закон восторжествовали! Это беспрецедентный случай, который лишний раз подтверждает способность судебной системы к самоочищению. Уверен – одним лишением полномочий история для Ефанова может не закончиться…», – написал он тогда в своих соцсетях. Пока что Ефанов оспаривает в суде вердикт высшей квалификационной коллегии.

Евгений АВЕРИН.