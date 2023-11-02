«Быть лучшим, быть первым». Жизненный принцип легендарного биатлониста Александра Тихонова

Сахалинская область в этом сезоне присоединится к всероссийскому проекту «Биатлон в школу». 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира, 15-кратный чемпион СССР, лучший биатлонист XX века, легенда мирового биатлона, руководитель всероссийского проекта «Биатлон в школу» Александр ТИХОНОВ в конце октября побывал на острове. Он передал первому заместителю губернатора Сергею Байдакову сертификат на приобретение для области 55 комплектов для биатлона.

Программа «Биатлон в школу» одобрена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, реализуется более чем в 20 регионах страны. Теперь проект заработает и на Сахалине.

Общая стоимость снаряжения более 6 млн рублей. Эти установки позволят юным спортсменам отрабатывать навыки стрельбы. Пять комплектов по инициативе именитого спортсмена будут переданы ветеранам спорта – участникам проекта «Сахалинское долголетие».

– От лица губернатора выражаю вам благодарность за участие в спортивной жизни нашего региона. Уверен, проект «Биатлон в школу» понравится нашим детям и откроет новые таланты, – подчеркнул Сергей Байдаков.

За дни, проведённые в Южно-Сахалинске, легендарный спортсмен посмотрел биатлонный комплекс и другие спортивные объекты, отметил их развитую инфраструктуру. Встретился со спортсменами.

На одной из таких встреч – с юными спортсменами и ветеранами спорта – побывал наш корреспондент.

Зал лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» едва вместил всех, кто пришёл на эту встречу. И приятно, что в большинстве своём это были мальчишки и девчонки из спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта.

Встречу Александр Иванович начал с рассказа о своей недавно изданной книге «Мистер биатлон». Это не первая книга великого спортсмена об этом замечательном виде спорта, знаменитых спортсменах и тренерах, истории советского и российского биатлона. Как отметил Александр Тихонов, сегодня он работает над новой книгой.

Воспитанникам спортивной школы Александр Иванович пообещал, что в следующий приезд на остров обязательно привезёт большее количество экземпляров, чтобы у каждого юного биатлониста он был в домашней библиотеке.

По словам Тихонова, великих побед в спорте он достиг вопреки всему. В детстве он не отличался богатырским здоровьем. Как прямо сказал, был хиляком. Однажды, вернувшись с улицы домой с синяком под глазом, он услышал от отца, участника Великой Отечественной войны: «Что, не мог дать отпор? Сил и здоровья не хватило?». И чтобы юный Сашка мог постоять за себя в уличных мальчишеских разборках, предложил сыну начать заниматься спортом и показал, где дома лежат гантели.

Урок отца сделал своё дело. Настал тот день, когда его обидчик при новой попытке отлупить Сашку получил такой удар с левой на глазах у всех пацанов, что не смог устоять на ногах…

Чему необходимо научиться начинающему спортсмену? Ответ на этот вопрос Александр Тихонов дал, не задумываясь ни на секунду. В первую очередь – самодисциплине. Быть пунктуальным во всём. Не жалеть себя на тренировках и тем более на соревнованиях.

– Последний раз вы посещали Южно-Сахалинск в 2016 году. Узнаёте наш город?

– Если сказать: сильно изменился – это слово не подходит. Южно-Сахалинск просто не узнать. Четвёртый день нахожусь здесь и не перестаю приятно удивляться новостройкам, в том числе спортивных объектов. О чистоте города можно сказать так: за эти дни я не увидел ни одного окурка на улице. В первый же день посетил спортивный центр «Восток», где проходили соревнования по мини-волей. Впервые увидел не только соревнования по этому виду спорта, но и узнал, что он есть. Главное, такого количества участников-ветеранов мне не приходилось видеть ни в одном городе России. А езжу я по стране очень много. Скажу больше, этот вид спорта, мини-волей, хочу развивать в Белоруссии. Один такой волейбольный мяч мне подарили.

– Вы высоко оценили наши спортивные объекты, и в частности лыжно-биатлонный центр «Триумф». Реально в ближайшие годы провести у нас всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Виталия Фатьянова? Именно в Южно-Сахалинске он начинал свою тренерскую карьеру и дошёл до главного тренера страны, подготовив несколько чемпионов мира, Олимпийских игр, победителей Кубка мира.

– Буду откровенен. Провести данные соревнования на столь высоком уровне будет очень сложно по причине того, что Сахалин далеко от центра России. Большие финансовые расходы связаны с дорогой. Поэтому, считаю, кубок памяти Виталия Фатьянова должен разыгрываться в первую очередь на Сахалине на областном уровне. Проведёте первый такой старт, на следующий год можно пригласить и спортсменов из других городов страны. Было бы неплохо обратиться к меценатам области, которые бы оплатили приезд на эти соревнования сильнейших биатлонистов страны для проведения мастер-классов. Да и присутствие российских звёзд на подобных соревнованиях всегда вызывает повышенный интерес у болельщиков.

– Чего сегодня не хватает нашей молодёжи, чтобы достигнуть высот великих мастеров прошлого?

– Как это ни пафосно прозвучит, но лично я считаю, мое поколение было поколением победителей. Сегодня не хватает государственной идеологии. Что имею в виду? В первую очередь – быть лучшими, быть первыми. Помню, наша команда вернулась с чемпионата мира в 1971 году. Тогда по ошибке тренера в индивидуальной гонке я завоевал серебряную медаль. И хотя эстафету мы выиграли, это считалось скромным результатом. Сегодня один урок физкультуры в школах – это же никуда не годится. Кроме того, надо проводить на уроках физкультуры занятия по истории спорта, рассказывать ученикам о достижениях наших великих спортсменов. Как ни больно осознавать, но молодёжь сегодня порой не только не узнаёт на улицах героев олимпиад и чемпионов мира, но и не может назвать их фамилии.

– Когда вы занимались биатлоном, патроны были калибром 6,5 мм. Вот уже много лет биатлон перешёл на калибр 5,6 мм. В народе – мелкашку. Как вы считаете, этот вид спорта в зрелищности соревнований выиграл или проиграл?

– Ответ однозначный – выиграл. Мишенные установки раньше находились в 150 метрах от спортсмена, плюс 50 метров ещё для зрителей. Что можно было увидеть на таком расстоянии? Сегодня до мишеней 50 метров и плюс столько же до зрителей. Все это в первую очередь безопаснее, а главное, более зрелищно для болельщиков. Сейчас идёт работа над созданием российской винтовки для спортсменов, которая не будет уступать лучшим зарубежным образцам.

– Были ли случаи, когда вы в силу определённых обстоятельств за несколько минут до старта снимались с гонки?

– Приведу всего один пример. На Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде накануне эстафетной гонки ко мне в гостиничный номер зашёл Владимир Аликин и пожаловался, что у него поднялась температура до 38 градусов. В это время я тоже сидел и мерил температуру, так как чувствовал недомогание. Достаю градусник, а там 38,9. Говорю Володе: «Мы завтра должны доказать всему миру, что наша команда состоит из настоящих русских мужиков». Аликин бежал на первом этапе и выиграл у чемпиона мира среди юниоров Матиса Юнга (ГДР) 23 секунды. На втором этапе бежал я. Получилось не только не растерять добытое в тяжёлой борьбе Володей преимущество над сборной ГДР, но и увеличить его до 1 минуты 26 секунд. Владимир Барнашов и Анатолий Алябьев довели гонку до победного конца.

– В каждом виде спорта есть звёзды мировой величины. В футболе Пеле, Марадона. Кого в этот ряд вы бы поставили из биатлонистов?

– Бесспорно, трехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Владимира Меланьина. Многие уже не помнят, а молодёжь наверняка и не знает, что Владимир Михайлович на Олимпийские игры 1964 года, которые проводились в Инсбруке, не смог отобраться. На чемпионате СССР он занял 15-е место, но его кандидатуру отстояли тренеры. В индивидуальной гонке на 20 километров он не только не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, но и бежал быстрее всех.

– Можете ли выразить кратко свой жизненный принцип?

– Закроет небо путеводную звезду, откажет компас, тишина накроет звуки, но я на ощупь выход свой найду, и даже смерть опустит свои руки.

И ещё.

Я силён и телом, и душою и могу творить и побеждать. Жизнь моя, ты не шути со мною, я не собираюсь уступать.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.