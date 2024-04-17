Островные горнолыжники заняли первое место в командном зачете Кубка России

Российская федерация горнолыжного спорта подвела итоги Кубка страны 2023 – 2024 года в командном зачете.

Турнир длился с 1 декабря 2023 года по 12 апреля 2024 года, а зачетные очки заработали горнолыжники из 20 регионов.

Первое место заняла Сахалинская область (2843 очка). Зачетные очки команде принесли Павел Быков, Карина Гайдамащук, Артем Гориславский, Юрий Другов, Роман Зверян, Дарина Иохвидович, Артем Кашинцев, Рината Кашинцева, Дарья Косолапова, Софья Крохина, Александр Кудрявцев, Александр Михайлов, Дмитрий Пышкин, Яна Фролова, Назар Чернов, Анна Шухова.

На втором месте – Москва (2767 очков), на третьем – Камчатка (2337 очков). В ТОП-5 также пробились Московская область (2219 очков) и Калужская область (1806 очков).

В личном зачете лучшие результаты среди островитян показали Софья Крохина (шестое место) и Артем Кашинцев (десятое место), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Данил Нечипоренко завоевал серебряную медаль первенства России

В Мончегорске завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19 – 20 лет. Заключительным видом программы стал 50-километровый масс-старт классическим стилем.

На трассу вышли 65 спортсменов из Карелии, Коми, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Мурманской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей.

Первым финишировал Владислав Осипов из Республики Татарстан с результатом 2 часа 9 минут и 59 секунд.

Сахалинец Данил Нечипоренко проиграл ему 13,2 секунды, завоевав серебряную медаль. Бронза в активе Дмитрия Пузанова из Хабаровского края (отставание от лидера 18,4 секунды).

– Впечатления после гонки отличные, трасса чудесная, погода тоже, тепло. Спасибо соперникам за борьбу. Я безумно доволен результатом. В прошлом году бежал здесь, был пятым. Улучшил результат, в этом помогли тренировки, – сказал Данил Нечипоренко после финиша в интервью местным СМИ.

Сахалинка Екатерина Воротыляк стала третьей на Кубке России по полумарафону

Сахалинская легкоатлетка, сотрудница спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта Екатерина Воротыляк заняла третье место на Кубке России по полумарафону. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Островная спортсменка выступала на 10-километровой дистанции и финишировала с результатом 38:44 секунды. В возрастной группе «женщины, 30 – 39 лет» Екатерина заняла третье место. В абсолютной категории, где за звание самой быстрой боролись 492 легкоатлетки, сахалинка стала шестой.

Сахалинцы взяли две медали чемпионата и первенства России по мас-рестлингу

Поронайские спортсмены Богдан Храпов и Игорь Кислицын (тренер Евгений Борозна) завоевали две медали первенства и чемпионата России по мас-рестлингу.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 200 атлетов из 28 регионов страны.

В весовой категории «80 кг» Богдан Храпов стал обладателем серебряной награды первенства, благодаря чему попал в основной состав сборной команды России и получил путёвку на первенство Европы в Грузию.

Игорь Кислицын завоевал бронзовую медаль чемпионата в весовой категории «65 кг» и выполнил норматив мастера спорта России.

«Сахалин» закрепился на пятом месте

В Череповце состоялся первый из двух запланированных туров финала за первое-шестое место чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Участниками турнира стали шесть лучших команд по итогам предварительного этапа, одержавшие наибольшее количество побед. Теперь за два тура они определят медалистов чемпионата.

В Череповце собрались местная «Северянка», «Корабелка» из Санкт-Петербурга, «Омичка» (Омск), «Локомотив-2» из Калининграда, ВК «Муром» и «Сахалин».

Островные волейболистки одержали одну победу (над «Муромом» – 3:0), проиграв четыре остальных матча.

В итоге «Сахалин» остался на пятом месте. Подняться выше он уже не сможет, а «Муром», замыкающий турнирную таблицу, отстает от островных волейболисток на три победы. Второй тур пройдет с 23 по 28 апреля в Омске.

Островные волейболисты стали победителями всероссийского фестиваля

В Кемерово состоялся масштабный Всероссийский фестиваль миниволей «Пламенное сердце Кузбасса». С мячом к сетке вышли свыше 400 участников из различных регионов.

Победители и призеры были определены в возрастных группах («Женщины до 160» (сумма лет четырех участниц команды), «Женщины 160+», «Женщины 200+», «Женщины 240+», «Женщины 260+», «Микст до 160» (сумма лет двух мужчин и двух женщин), «Микст 160+», «Микст 200+», «Микст 240+».

Островной регион представляли две команды. Это «Сахалин» (сборная Федерации миниволей Сахалинской области, за которую играли волейболисты из Невельска и Поронайска) и «Форсаж» (сборная команда игроков из Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска).

Уверенно проявил себя «Форсаж», занявший первое место в возрастной группе «Микст 200+».

На Сахалине прошли финальные заплывы Кубка Дальнего Востока по плаванию

I этап Кубка Дальнего Востока по плаванию завершился в Южно-Сахалинске. В 50-метровом бассейне областной спортивной школы водных видов спорта соревновались более 300 спортсменов из Хабаровского, Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей.

В заключительный день состязаний старты прошли в дисциплинах баттерфляй на 200 м, вольный стиль на 800 м, брасс на 200 м, а также состоялись заплывы «на спине» на дистанцию 50 м у мальчиков.

В дисциплине «на спине» сильнейшими стали Игнат Коннов из Арсеньева и Илья Карпов из Владивостока.

Золотые награды в баттерфляе завоевали Мария Кинзерская из Корсакова, Вероника Шестакова из Южно-Сахалинска, Дмитрий Мокроусов из Хабаровска и Михаил Полосков из Южно-Сахалинска.

В брассе на 200 метров среди девочек первые места заняли южносахалинки Сумая Садирова и Виктория Козлова. У мальчиков в этой дисциплине феерили хабаровчане – золотые медали у Ярослава Вишнёва и Тимура Балкина.

В заключительной дисциплине соревнований в вольном стиле победу праздновали Полина Кащеева из Владивостока, Эмилия Зельдман, Ярослав Борисенко и Ростислав Баранов из Хабаровска.

Кубок Дальнего Востока по плаванию в этом году проходит в два этапа. Первый в Южно-Сахалинске только завершился, а осенью спортсмены отправятся соревноваться в Хабаровск.