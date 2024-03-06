Четверг, 7 марта, 2024
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Открытый диалог. Сергей Надсадин встретился с жителями Березняков и Старорусского

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«У меня такой вопрос...».

На встрече с жителями присутствовали вице-мэры, руководители профильных департаментов. Также в приёме участвовали депутат областной думы Александр Гринберг и председатель городской думы Олег Логачёв.

Жители Березняков и Старорусского рассказали мэру Сергею Надсадину о коммунальных вопросах, обращались с просьбами об освещении улиц, улучшении жилищных условий, благоустройстве дворов и ремонте подъездов, с вопросами о работе управляющих компаний и тарифах, капремонте сетей водоснабжения и др.

Ещё один важный блок – содержание улиц и дорог в весенний период. Подрядным организациям поручено взять вопрос на особый контроль и принять все меры по оперативной расчистке и вывозу снега.

В части вопроса обеспечения села социальными учреждениями жители затронули проблему нехватки детских садов. Сегодня функционирует единственный детский сад. Как подчеркнул Сергей Надсадин, учитывая интенсивный рост населения Березняков, уже выделен земельный участок в селе под новое дошкольное учреждение.

– Как всегда, встреча с жителями Березняков и Старорусского прошла насыщенно, поступило много вопросов. Но все они понятные и все они про жизнь – где-то не убран снег, где-то потекла крыша. Очень много предложений поступило по развитию социальной сферы. Актуальным стал вопрос по строительству другого детского садика, идея прорабатывается.

Такие личные встречи очень нужны, позволяют остро понимать, что нужно жителям на месте. Часть ответов на вопросы мы можем дать сразу, часть дел берётся в проработку, – отметил глава города Сергей Надсадин.

Выездные встречи с населением в сёлах и планировочных районах проводятся на постоянной основе. Руководители структурных подразделений администрации города, вице-мэры выезжают для общения с жителями и решения актуальных проблем.

Встречи с жителями являются важной составляющей открытого диалога с населением и приоритетом для мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. На постоянной основе взаимодействие с жителями ведёт департамент по работе с обращениями граждан. График приёма населения размещён на официальном сайте.

Обратиться к мэру города можно через приёмную граждан по адресу: Коммунистический пр., 49, каб. 101, 102, 103 и по электронному сервису https://yuzhno-sakh.ru/esia, в штаб общественной поддержки (ул. Дзержинского, 40/1).

Также сигналы от населения принимает муниципальный центр управления Южно-Сахалинска через официальные аккаунты социальных сетей.

 

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