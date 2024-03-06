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Энергетики назвали самых надёжных партнёров среди предприятий Сахалинской области

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ПАО «Сахалинэнерго» и Дальневосточная энергетическая компания (входят в Группу РусГидро) определили победителей акции «Надёжный партнёр» среди потребителей электроэнергии — юридических лиц по итогам 2023 года. Из 7 тысяч корпоративных клиентов и исполнителей коммунальных услуг выбрали 15 компаний, соответствующих критериям конкурса.

Отбор проводился по пяти номинациям: промышленные потребители, бюджетные потребители, предприятия сельского хозяйства, предприятия сферы ЖКХ и исполнители коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ и пр.). Среди основных требований к претендентам на звание лучшего потребителя — соблюдение сроков оплаты в течение 2023 года, применение технологий энергосбережения, а также использование электронного документооборота.

«Надёжный партнёр» – это своеобразный знак качества, свидетельство надёжности и стабильности партнёрских отношений между энергетиками и потребителями энергоресурсов. Цель акции – благодарность самым ответственным и дисциплинированным потребителям электроэнергии, формирующим устойчивую экономику региона. Победителями акции «Надёжный партнёр» по итогам 2023 года в Сахалинской области стали:

  • в номинации «Промышленные предприятия» отмечены ООО «Солнцевский угольный разрез», МКП «Завод строительных материалов им. М. А. Федотова» ГО «Город Южно-Сахалинск», ООО «Горняк-1»;
  • в номинации «Бюджетные потребители» лучшими стали ГБУЗ «Долинская ЦРБ им. Н. К. Орлова», ГБУК «Сахалинский зооботанический парк», МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска; в номинации «Предприятия сферы ЖКХ» энергетики отметили АО «Сахалинская коммунальная компания», МУП «Электросервис», ООО «РВК-Сахалин»;
  • в номинации «Предприятия сельского хозяйства» победили АО «Совхоз «Тепличный», ООО «Новое», ООО «Рыболовецкий колхоз им. Г. Котовского — Найба»;
  • в номинации «Исполнители коммунальных услуг» лучшими признаны ООО «Сакура-Плюс» (г. Корсаков), МУП «Управдом» (г. Поронайск), ООО «СахЖилСервис» (г. Южно-Сахалинск).

Также в рамках акции энергетики составили антирейтинг предприятий, список юридических лиц, которые систематически нарушали условия договора в течение 2023 года. В Сахалинской области ими стали:

ИП Свиридова Ф. С. (г. Холмск), Сахалинский ЛО МВД России на транспорте, ООО «Костромское» (Холмский район), ООО «БыковТепло» (Долинский район), ООО УК «ПМК ЖилСервис» (г. Южно-Сахалинск).

Подробнее на сайте ДЭК: https://www.dvec.ru/sakhalin/private_clients/contractual_relations/debts_repayment/

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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