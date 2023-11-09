По современным стандартам. В селе Восточном Макаровского района начал работу современный фельдшерско-акушерский пункт

В селе проживают около 400 человек. Раньше пациенты получали медпомощь в приспособленном помещении – в кабинете сельской школы. Новый ФАП размещён в отдельном здании и оборудован по всем современным стандартам.

Программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, в Сахалинской области за несколько лет воплотилась почти в двух десятках новых медицинских объектов.

С 2021 по 2022 годы современные ФАПы и амбулатории появились в 14 сёлах. В этом году в новые здания переедут ещё 4 медпункта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

– Появление современного ФАПа – это забота о жителях села. Пациентам в новом медпункте будет удобно, для медработников имеется всё необходимое для оказания помощи. Кроме того, Восточное расположено на центральной автомагистрали острова. Медицинская помощь может понадобиться любому участнику автодорожного движения, – рассказала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Ирина Салахутдинова.

Елена СИТНОВА.