Побила рекорды России и Европы

Сахалинка Полина Павлович завоевала «золото» первенства России по тяжёлой атлетике среди спортсменов 13 – 15 лет в Оренбурге.

Полина выступала в весовой категории до 59 кг. В рывке её результат составил 78 кг. В толчке островитянка смогла взять вес в 101 кг, завоевав «золото» соревнований, побив при этом рекорд как России, так и Европы. Тренером спортсменки является Максим Шейко, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

В первенстве России по тяжёлой атлетике принимали участие более 200 спортсменов со всей страны.