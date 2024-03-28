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Побила рекорды России и Европы

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Фото: пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Сахалинка Полина Павлович завоевала «золото» первенства России по тяжёлой атлетике среди спортсменов 13 – 15 лет в Оренбурге.

Полина выступала в весовой категории до 59 кг. В рывке её результат составил 78 кг. В толчке островитянка смогла взять вес в 101 кг, завоевав «золото» соревнований, побив при этом рекорд как России, так и Европы. Тренером спортсменки является Максим Шейко, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

В первенстве России по тяжёлой атлетике принимали участие более 200 спортсменов со всей страны.

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