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Показали мастерство и уровень. Сахалинцы завоевали четырнадцать медалей международных Игр «Дети Приморья»

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Лучшие результаты среди сахалинцев показали сноубордисты.

I Международные спортивные Игры «Дети Приморья» завершены.

На протяжение четырёх дней более 1500 спортсменов бились за звания сильнейших в восьми видах спорта: лыжные гонки, сноуборд, хоккей, фигурное катание, горные лыжи, фиджитал-хоккей, кёрлинг и шорт-трек. Участники соревнований представляли 12 регионов страны, а также Республику Беларусь, Узбекистан, Корейскую Народно-Демократическую Республику и Китайскую Народную Республику.

Сахалинскую область представляли 34 спортсмена в семи видах спорта: хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, сноуборд, фиджитал-хоккей, горнолыжный спорт и кёрлинг.

Лучшие результаты среди сахалинцев показали сноубордисты. В общую копилку островного региона они принесли девять медалей, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

– Очень горжусь ребятами и девчатами. Они показали своё мастерство и уровень. Редкие ошибки доказали, что волнения у них нет. Все точно понимали, для чего приехали. Порадовало, что все шесть представителей нашего региона в сноуборде завоевали награды, – отметила тренер островитян Ольга Желтова.

Две золотые медали на счёту Матвея Добросовестного, «золото» и «бронза» у Кристины Зайцевой, Таисья Желтова занимала второе и третье места, ещё одну серебряную награду принёс Алексей Яблочников. Феерия сахалинских сноубордистов продолжилась и в командных соревнованиях. В ней были завоёваны две медали – «серебро» и «бронза».

В горных лыжах сахалинские спортсмены забрали четыре награды. Александр Фёдоров занял второе и третье места в дисциплинах слалом-гигант и комбинация соответственно, в слаломе третье место у Полины Воронцовой, ещё одна «бронза» в командных соревнованиях.

Островитяне неудачно выступили в хоккее на льду, вылетев в четвертьфинале, но исправились в фиджитал-хоккее. В нём юноши заняли второе место, тем самым установив окончательное количество завоёванных наград Сахалинской областью в Играх «Дети Приморья» – 14 медалей. По этому показателю островной регион занял второе место, уступив только Владивостокскому городскому округу, у которого 16 медалей. По количеству «золота» сахалинцы заняли пятое место. По этому показателю лидером стали спортсмены из КНР (Цзилинь). Они завоевали семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды, одиннадцать из которых получены в шорт-треке.

 

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