Потенциал островного региона. На Восточном экономическом форуме подведены итоги десятилетней работы по развитию Дальнего Востока и намечены планы на будущее

Губернатор Валерий Лимаренко поддержал предложение Президента России Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин отметил, что на Дальнем Востоке действуют специальные условия по ипотеке: сумма – до 6 миллионов рублей, срок – до 20 лет, ставка – два процента. С помощью этого инструмента более 78 тысяч семей уже приобрели или построили новое жильё.

– Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить её привлекательность, мы вчера с коллегами тоже об этом говорили, а именно: поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести своё жильё площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома. Добавлю, что изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи, но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке, – сказал Президент России.

Владимир Путин предложил увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под два процента доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса, независимо от их возраста и семейного положения. Также глава государства поручил подготовить нормативную базу для возможности применения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. В этом случае механизм расчётов выстроен так, что при возникновении у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель жилья сможет вернуть уплаченные деньги.

– Очень важно, что сегодня вернулся разговор к дальневосточной ипотеке. Её расширяют до 9 миллионов рублей. Это действительно важно для людей, потому что позволит тысячам семей решить свой жилищный вопрос. Ещё одно важное решение Президента – о применении эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. Его давно ждали. Этот механизм защитит интересы простых граждан и, соответственно, будет стимулировать стройку. Люди, зная, что их деньги не пропадут, будут охотнее вкладывать их в новое жильё. Реализация предложений, которые озвучил Президент, станет стимулом для нашей строительной отрасли и смежных с ней, для развития области, – отметил Валерий Лимаренко.

В своём выступлении Владимир Путин много внимания уделил итогам десяти лет работы по развитию Дальнего Востока. За эти годы в островном регионе в рамках преференциальных режимов инвестиции составили 64 миллиарда рублей. Создано свыше 5 тысяч рабочих мест. Общий объём инвестиций составил более 135 миллиардов рублей, новых рабочих мест – около 9 тысяч.

На Сахалине созданы крупные животноводческие и тепличные комплексы, которые обеспечивают жителей области мясом, молоком, овощами. Главный туристический объект региона – горнолыжный курорт «Горный воздух» – стал точкой притяжения для поклонников зимних видов спорта всего Дальнего Востока. В прошлом году на Курильских островах также была введена особая преференциальная зона. По решению Президента России для инвесторов на 20 лет обнулены налоговые ставки. И теперь курильские резиденты реализуют проекты в разных отраслях: туризм, добыча полезных ископаемых, переработка отходов. Также сейчас в областном центре начинается строительство кампуса СахалинTech. Его задача – готовить высококвалифицированные кадры для передовых предприятий региона. Это даст возможность молодым жителям Сахалина и Курил получить востребованное образование и реализовать свой потенциал на родной земле, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.