Проект века или прожект? Всё ещё нет однозначного ответа на вопрос, быть или не быть морскому переходу с Сахалина на материк

На днях во Владивостоке на VIII Восточном экономическом форуме прозвучало предложение оперативно обсудить и принять решение о строительстве железнодорожного моста между Сахалином и материком. Его озвучил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на сессии «Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество».

Дегтярёв убеждён: такого рода транспортное сообщение через пролив Невельского даст новый импульс развитию двух регионов и расширит сеть тихоокеанских портов России. А начинать надо, полагает глава Хабаровского края, со строительства железнодорожного подхода к переправе.

Похоже (как уже было не раз), поднимается очередная волна интереса к идее строительства морского перехода с острова на материк. Потом эту «волну» приглушат оппоненты, приведя весомые аргументы о нецелесообразности и космической стоимости объекта. Так что «плюсы» теоретических рассуждений легко побьют «минусы» слишком затратной практики. И всё вернётся на круги своя.

Почти 30 лет назад, в конце сентября 1994-го, Сахалин посетила японская делегация, представлявшая «Общество за соединение Хоккайдо и евроазиатского материка». Десять её членов во главе с Кандзаки Масахару провели переговоры с группой сахалинских специалистов во главе с начальником управления транспорта и связи администрации области Валерием Белоносовым и начальником островной железной дороги Анатолием Васильевым.

Вот какими воспоминаниями об этом событии поделился Валерий Белоносов:

– У губернатора Игоря Фархутдинова тогда были неотложные дела по снабжению областного центра углём: останавливалась ТЭЦ, под угрозой находилось теплоэлектроснабжение города. Поэтому Игорь Павлович поручил мне заниматься делегацией с Хоккайдо. В ней были проектировщики из солидной фирмы, созданной после 1945 года. Она строила крупные, в том числе оборонные, объекты.

Японские специалисты приехали, что называется, на разведку – познакомиться, узнать наше мнение о строительстве мостового перехода на материк. Речь тогда о тоннеле не шла, да и проектировщики соседней страны не изучали этот вопрос. Они считали, что перебросить мост через пролив дешевле и перспективнее, чем прокладывать и содержать тоннель. Нам они показали эскизный вариант моста, что в перспективе может соединить берега пролива, и сообщили условия, на которых могла бы начаться совместная работа.

Делегация с Хоккайдо была миролюбивой. Рабочее совещание прошло в духе добрососедства, взаимопонимания и доверия. А в протоколе намерений от 3 октября 1994 года появились строки о создании совместного японо-российского комитета по этому вопросу и о постоянном информировании друг друга о проделанной работе.

Через какое-то время спрашиваю у Игоря Павловича Фархутдинова: «Может, напишем японской делегации, что изучаем ситуацию?». А он в ответ: «Какой там мост? Когда нет средств на первоочередное…». «Времена меняются, будут и лучше», – возразил я. Однако, несмотря на скепсис, на совещаниях в Москве губернатор всегда позитивно оценивал идею возведения морской железнодорожной переправы.

В Осаке я видел морской мост с 4-рядным движением. Носятся по нему и автомобили, и поезда. Думаю, подобное сооружение могло бы появиться и у нас, если бы вместо конфронтации и санкций вкладывались инвестиции в подобные инициативы в интересах разных стран.

Но пока не получается построить железнодорожную переправу через пролив Невельского. Лаврентий Берия, в 1953 году остановивший её строительство на мысе Лазарева и мысе Погиби из-за нецелесообразности, словно заколдовал объект («Советский Сахалин» подробно рассказал о нём в № 46 за 4 июля 2023 года).

В последние десятилетия прошло немало конференций, круглых столов, форумов, совещаний. Речь на них шла даже о создании международного железнодорожного транспортного коридора Япония – Россия – Европа, делались обоснования инвестиций, предлагались и дорабатывались проектные решения. Кстати, по данным 2020 года, это было поле деятельности 16 проектных институтов и других учреждений. Затраты составили более 3 млрд рублей.

Несмотря на то, что по расходам возведение переправы протяжённостью 7,5 км в несколько раз превышает сооружение Крымского моста, этот «проект века» не положен под сукно. Согласно транспортной стратегии России до 2035 года, строительство перехода с Сахалина на материк может вестись в 2024 – 2035 годах. А нынешний год уже катится к финишу. Быть может, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и решил напомнить на площадке Восточного экономического форума о близящейся «стратегической дате» с учётом того, что сооружение такого объекта потребует 8 – 10 лет.

Людмила НИКОЛАЕВА.