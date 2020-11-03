Повторим? Регион претендует на право проведения WorldSkills Asia

Министерство просвещения РФ, некоммерческая организация WorldSkills Russia и правительство островного региона подписали и направили в секретариат WorldSkills Asia заявочную книгу на право проведения чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia в 2024 или 2026 году в Южно-Сахалинске.

– Регион стал площадкой для продвижения передовых технологий. У нас реализуются программы опережающей профессиональной подготовки под запросы работодателей ведущих сфер островной экономики, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Надеемся, что и WorldSkills Asia станет серьезным стимулом для профессионального роста наших ребят, развития среднего профессионального образования в целом.

Ольга КУКЛИНА.