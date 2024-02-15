Безопасность на глазок. Областной суд вынес решение в защиту прав владельцев попавших в ДТП авто

Началось всё с иска автомобилиста Олега Пылаева к Смирныховскому АТП, ответственному за содержание автодороги Победино – Первомайск в Смирныховском районе. 31 декабря 2021 года на гололёде его машина съехала в кювет. Водитель предъявил претензии к Смирныховскому АТП, которое отвечало за содержание проезжей части. И в исковом заявлении потребовал возместить материальный ущерб и причинённый вред здоровью. Об этом «Советский Сахалин» рассказывал в статье «Скольжение по краю правового поля» (номер от 23 января с. г.).

Районный суд иск отклонил. Мол, водителю нужно было учитывать дорожную обстановку и ориентироваться на установленный знак «Скользкая дорога». Но апелляционная инстанция – Сахалинский областной суд – поправила это решение. Теперь пострадавшему должны выплатить компенсацию материального ущерба более чем в 1,2 млн рублей, затраты на техническую экспертизу и государственную пошлину, пояснил адвокат Денис Адылов.

По его мнению, это разбирательство стало, по сути, прецедентом, поскольку даёт основания жёстче требовать с дорожников и привлекать их к материальной ответственности за плохое исполнение своих обязанностей.

Можно сказать, и у правосудия, и у дорожных служб теперь поменяется мировоззрение.

Ведь в среде дорожников считается аксиомой, что их ответственность заканчивается обработкой проезжей части, когда подана заявка, и установкой в финале знака «Скользкая дорога». Ну а потом сидящий за рулём обязан сам проявлять осторожность, руководствуясь пунктом 10.1 правил дорожного движения: «Водитель должен ехать со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывать при этом помимо всего прочего дорожные условия». Подобный ход мыслей, судя по всему, был и у смирныховских судей.

Хотя в случае на трассе Победино – Первомайск ситуация была парадоксальная, подчёркивает Денис Адылов. Когда произошла авария, тот участок дороги не был очищен ото льда. Это подтверждали не только показания водителя, но и материалы ГИБДД района. После обращения Олега Пылаева в отношении Смирныховского АТП возбудили административное дело. По нему выходило, что организация (она содержит дорогу по договору с местной администрацией) нарушила требования по обеспечению безопасности дорожного движения и допустила образование льда на проезжей части, что создало угрозу для безопасности транспорта.

Однако дело закрыли по истечении срока давности, который составляет три месяца с момента происшествия. Вина осталась, но к ответственности привлекать никого не стали.

Руководство предприятия вину отрицало, предоставив в суд документы, что в тот день с утра для обработки проезжей части выезжала спецмашина. Привели её водителя в качестве свидетеля. Тогда же выяснилось, что скользкие участки он обрабатывал по своему усмотрению. Сыпал смесь туда, куда считал нужным. Скользкость, которая создаёт опасность на дороге, устранялась не на всём протяжении участка, а только там, где, по оценке водителя спецмашины, были наиболее опасные места. При этом он не мог пояснить, на основании чего выбирались самые проблемные участки дороги, чем подтверждается обработка места ДТП, кроме его показаний.

– Если привести всё к общему знаменателю, то выходит: данные в суде показания водителя свидетельствуют о грубом нарушении технологии противогололёдной обработки дороги – во всяком случае, в последний день 2021 года, когда случилось ДТП, – пояснил Денис Адылов. – Подобные работы должны производить в чётком соответствии с программами и проектами содержания дорог, требованиями технических регламентов и оценкой технического состояния автотрасс.

Этот порядок предусмотрен законодательством об автомобильных дорогах и организации дорожного движения. Процедуры обработки и обслуживания автодорог регламентированы, там всё расписано достаточно подробно. Закон и подзаконные акты предъявляют требования не только к подрядчикам, которые заключают договоры на содержание проезжих частей, но и к собственникам дорожного хозяйства. Они, в частности, должны составлять программы и проекты его содержания, учитывать жалобы и обращения по поводу аварийных участков.

В описанном случае ничего подобного не было. Вышло, что администрация Смирныховского района ограничилась тем, что заключила контракт с подрядчиком. Работа велась по заявкам. Администрация такую заявку отправила – по ней обработали участок трассы 31 декабря 2021 года. И чиновники, и Смирныховское АТП посчитали, что свои обязанности выполнили. Однако порядок здесь иной: дорожники, выиграв контракт, должны регулярно следить за состоянием проезжей части. Ведь если её обработали от гололёда утром, то лёд через какое-то время может появиться вновь в зависимости от осадков, температуры и прочих факторов. Всё это расписано в ГОСТе. Но, судя по всему, не являлось правилом содержания дорог в Смирныховском районе.

Евгений АВЕРИН.