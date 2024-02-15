Социальные стройки на особом контроле. Поставлена задача не только сдать объекты в срок, но и благоустроить прилегающие территории

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провёл выездные совещания на строительных площадках школы искусств в Луговом и жилых домов в областном центре с участием руководителей и специалистов структурных подразделений администрации.

Новая школа искусств рассчитана на 230 человек. Общая площадь объекта составит более двух тысяч квадратных метров. Кроме учебных классов здесь предусмотрены актовый зал, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий. На здании уже полностью завершено устройство каркаса, установлены окна, на финальной стадии работы по всем внутренним инженерным сетям.

– Где-то через месяц-полтора подрядчик планирует приступить к утеплению и отделке фасада. Из-за задержки поставок стройматериалов здесь небольшое отставание по графику. Но зато выполнены работы по обустройству наружных сетей, – рассказал начальник управления капитального строительства Денис И. – Для нас важно, чтобы объект был сдан в эксплуатацию вовремя. Поэтому мы регулярно выезжаем на строительную площадку, проверяем ход и качество работ, контролируем сроки исполнения. К первому сентября этого года новая школа искусств в Луговом должна быть полностью готова к приёму детей, – отметил Сергей Надсадин.

Мэр обратил внимание специалистов на благоустройство прилегающей к школе территории. Ранее было принято решение обустроить рядом сквер и отремонтировать дворы домов, находящихся неподалёку. По словам начальника управления капстроительства, все работы по преображению пространства вокруг учреждения образования будут вестись синхронно в теплое время года.

Этой осенью, в ноябре, новоселье отметят 180 семей. В Южно-Сахалинске продолжается возведение двух пятиэтажных блок-секций на улице Больничной. В новые монолитные дома заселятся жители двух аварийных общежитий на Коммунистическом проспекте.

На данный момент подрядчик завершил монтаж «коробки» первого дома. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям, фасаду.

На втором объекте также завершено бетонирование, установлены окна, идёт утепление фасада и прокладка всех инженерных коммуникаций: электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения. В июне начнутся работы по благоустройству.

– Поставлена задача благоустроить все прилегающие к новым домам территории. В округе есть здания, которые не эксплуатируются, сейчас проводим работу с их собственниками. Как вариант, планируем разместить здесь новую продовольственную зону — рынок или магазин, то есть объекты, пользующиеся у населения спросом, – рассказал Сергей Надсадин. – Также на прилегающей к строительной площадке территории есть проблема с проводами, которые хаотично нависают на опорах освещения. Это зона ответственности не только «Сахалинэнерго», часть кабелей принадлежит собственникам объектов. Всё это тоже нужно привести в порядок.

Сдать новые дома в эксплуатацию планируется в ноябре этого года. Квартиры в них будут отделаны под ключ. Будущим новосёлам дадут возможность заранее побывать в своих квартирах и при необходимости высказать замечания застройщику.

Объекты строятся в рамках национальных проектов «Культура» и «Образование», «Жильё и городская среда», инициированных Президентом России.

Дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья возводятся в разных микрорайонах Южно-Сахалинска. К примеру, в этом году планируется сдать в эксплуатацию новый семиэтажный дом в переулке Горького в Ново­александровске. Также под эти цели муниципалитет выкупает квартиры у сахалинского ипотечного агентства в жилом комплексе «Горизонт». В общей сложности в 2024-м в городе будут расселены люди с более чем 6000 квадратных метров аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации города.