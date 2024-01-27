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Пригородное железнодорожное сообщение возобновляется завтра

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С 28 января на Сахалине  возобновится движение пригородных поездов . Как сообщили в минтрансе, расписание следующее:

  • поезда № 6013/6014, № 6015/6016, № 6019/6020 Южно-Сахалинск — Корсаков- с 09:07 до 21:29
  • поезда № 6201/6202, № 6203/6204 Южно-Сахалинск — Томари- отправление со ст. Южно-Сахалинск в 17:35, со станции Томари — 29 января в 03:56.
  • поезда № 6303, № 6304 Южно-Сахалинск — Поронайск — отправление со станции Южно-Сахалинск в 16:00, отправление со станции Поронайск — 29 января  в 05:45
  • поезда № 6101/6102, № 6103/6104, №6105/6106 Холмск — Чехов —   с 05:34 до 20:47.

Пригородные поезда от Южно-Сахалинска — до Дальнего (Алые розы) и Новоалександровки — Христофоровки отменены до устранения последствий циклона.

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