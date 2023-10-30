Комфорт под микроскопом потребителя. О мелочах, которые портят общее впечатление о новом южно-сахалинском аэровокзале

Этот новострой заслуженно вызывает восторг у всех, кто туда попадает – комфорт действительно продуман и поставлен на научную основу. Но остаются кое-какие мелочи, которые подобны небольшим ямкам на свежеуложенном асфальте, доставляют неудобства и слегка портят впечатление.

Первое, на что обращают внимание пассажиры, – это невозможность подъехать на своём транспорте прямо ко входу или выходу из здания. Для этого нужно заехать на вторую полосу движения, предназначенную для личных авто, там высадиться, перевалить через небольшой подъём и спуск, потом перейти проезжую часть по «зебре» и затем уже попасть к дверям. А если с тобой ребёнок и багаж в придачу? Почему нельзя разрешить заезд частных автомобилей прямо ко входу и выходу? В пресс-службе авиапредприятия пояснили: подобным образом транспортная схема организована во всех крупных аэропортах – первая линия предназначена для общественного транспорта и такси (в Южно-Сахалинске – не для всех, а только машин тех компаний, которые имеют договоры с авиагаванью). Делается это согласно требованиям мер безопасности. Кстати, в середине октября на несколько дней закрывали для ремонта полосу для личного транспорта, поэтому частным автомобилям разрешили подъезжать прямо ко входу вместе с общественным транспортом.

Ещё одна проблема – это парковка. Площадки для автомобилей хотели сделать сразу ко дню открытия, 7 августа. Но этого не случилось. По словам пресс-секретаря авиапредприятия Константина Лоскутникова, задержка произошла из-за брошенных на бесплатной стоянке автомобилей. Хотя извещения о предстоящем закрытии для ремонта были заранее развешаны. Поэтому обустройство площадки начали не в июне, а только с 20 июля.

На взгляд обывателя, за этот период парковки можно было бы и открыть. Отчего же они закрыты? Это связано с расширением их площади. Можно сказать, добрый знак – транспорта они смогут вместить больше. Знать бы только – на какой основе? Платной или бесплатной?

Пока что в пресс-службе авиапредприятия дать однозначный ответ не могут. Интрига сохраняется. Вполне возможно, пользование стоянками будет платным, это бизнес и ничего личного. Захочешь оставить свой транспорт на территории нового аэровокзала, улетая в командировку дня на три, и крепко подумаешь, потянешь ли оплату…

Сейчас многие автомобилисты ставят свои машины перед въездом на территорию аэровокзала, там, где нет асфальта. Естественно, это неудобно, а что поделаешь… Большинство встречают и высаживают пассажиров именно там. Как раз рядом находится пешеходная дорожка со скамеечками и под навесом, который защищает от осадков. Однако… Дорожка выложена тротуарной плиткой с выступами. На них чемоданы на колёсиках (а большинство пользуется ими) подпрыгивают, быстро ломаются. Это ещё одна проблема.

Почему бы не постелить какое-нибудь резиновое покрытие? Или найти другое решение, подходящее пассажирам? В руководстве авиагавани говорят, что здесь можно подумать над улучшением. И в то же время подчёркивают, что всё было сделано в рамках действующих норм и правил. Комиссия, которая принимала объект, не увидела нарушений.

Но это не отменяет инициативы снизу и обратной связи с пассажирами, которые сразу ощущают на себе маленькие (на первый взгляд) недочёты в хорошем деле.

Антон СМОЛЯКОВ.