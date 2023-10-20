В предстоящие выходные в островной области похозяйничает японский циклон

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили об особенностях этой атмосферной воронки. Она подошла в наши широты из Японского моря через Охотское, предварительно заглянув на Южные Курилы.

Циклон очень быстро движется на север, в сторону Магадана, где, скорее всего, и выплеснет всю свою мощь. Тем не менее, в выходные дни покуролесит и на Сахалине. В субботу он окажет влияние на весь остров, а в воскресенье постепенно будет «сбавлять обороты».

Что принесёт с собой этот незваный гость? Ветер с порывами на побережьях 15 — 17 метров в секунду. В северных и центральных районах осадки, преимущественно в виде снега, а на юге преимущественно в виде дождя. В субботу в северных и центральных районах ночью температура воздуха будет держаться в пределах от -2 до +3 градусов, днем 1 – 6 градусов со знаком плюс.

На юге острова ночью от -2 до +3 градусов, днем 4 – 9 тепла. В воскресенье будет на 1-2 градуса прохладнее. Это объясняется тем, что циклон подтянет с материка холодный воздух. На Курилах в основном дожди.

Семен РЕЧКИН.