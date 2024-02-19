Сахалинская область заняла 13-е место на Спартакиаде сильнейших

Завершилась I зимняя Спартакиада сильнейших спортсменов между субъектами РФ. За одиннадцать соревновательных дней были разыграны 107 комплектов наград.

Золотые медали Спартакиады завоевали спортсмены из 22 субъектов РФ, а также Республики Беларусь. На пьедестал почета поднимались спортсмены из 32 регионов России, а также Республики Беларусь.

Победителем медального зачёта стала сборная команда Москвы. Она завоевала 49 медалей (18 золотых, 17 серебряных, 14 бронзовых). На втором месте – Санкт-Петербург – 39 медалей (16 золотых, 7 серебряных, 16 бронзовых), на третьем – Московская область (34 медали: 12 золотых, 11 серебряных, 11 бронзовых).

Сахалинская область – на тринадцатом месте. В активе островитян три медали (две золотые и серебряная). Победительницами соревнований стали биатлонистка Анастасия Батманова и сноубордистка София Надыршина. Серебряная медаль у Елены Костенко (сноуборд), сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Из регионов ДФО выше Сахалинской области только Камчатский край (две золотые, серебряная, две бронзовые).

У представителей Магаданской области – две золотые медали. Остальные регионы ДФО остались вне медального зачета.

Кира Яблочникова завоевала семь медалей первенства России по художественной гимнастике

Сахалинская спортсменка, воспитанница спортшколы г. Анива Кира Яблочникова стала обладательницей шести золотых и одной серебряной награды первенства России по художественной гимнастике в Москве.

В возрастной категории «юниорки 12 — 13 лет» Кира стала победительницей в индивидуальном многоборье, а также в упражнениях со скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой. Серебряная медаль досталась спортсменке за выступления без предмета.

Тренеры Киры Яблочниковой – Ольга Лукина, Марина Николаева, хореограф – Кирилл Баркан.

София Надыршина победила в параллельном слаломе на этапе Кубка страны

В Челябинске прошёл этап Кубка России по сноуборду – пятый в параллельных дисциплинах. Из соседней Кусы сюда перебрались участники Спартакиады сильнейших.

— После искрометного выступления на Спартакиаде спортсмены поехали покорять новый этап Кубка страны на челябинском склоне ГЛЦ «Райдер». Спортсмены явно не отошли от запала Спартакиады и уровень конкуренции поражал своим накалом, — свидетельствуют организаторы.

У мужчин и параллельный слалом, и параллельный слалом-гигант выиграл Ярослав Степанко из Челябинской области.

У женщин первенствовали чемпионка мира 2021 года София Надыршина из Южно-Сахалинска (параллельный слалом) и челябинская спортсменка Мария Волгина (параллельный слалом-гигант).

Сахалинки успешно выступили на первенстве ДФО по эстетической гимнастике

Первенство Дальневосточного федерального округа по эстетической гимнастике завершилось в Хабаровске. За звание сильнейших спортсменок боролись более 300 гимнасток из Приморского, Хабаровского, и Камчатского краёв, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия).

Команды из островного региона выступали в соревнованиях в трёх возрастных группах. Они смогли достойно продемонстрировать своё мастерство и завоевать три серебряные награды. Этого результата добились команды «Мира» (14 — 16 лет), «Мерцание» (12 — 14 лет) и «Камелия» (10 — 12 лет).

Теперь сахалинок ждёт первенство России, которое пройдет в Красноярске.

В рамках дальневосточного первенства прошёл еще один турнир по эстетической гимнастике. В нём золотые медали завоевали островные команды «Кристалл» (8 — 10 лет) и «Феерия» (12 — 14 лет).

Виктория Иванушко – серебряный призер Всероссийских соревнований по горным лыжам

На ГК «Манжерок» прошли всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды России». В Республике Алтай выступали свыше 200 юношей и девушек возрастной группы U14 (2010 — 2011 г. р.) из 24 субъектов страны. Они разыграли награды в слаломе, слаломе-гиганте и комбинации.

В активе островных горнолыжников одна медаль. На вторую ступеньку пьедестала почета запрыгнула Виктория Иванушко. Она проиграла лидеру 0,51 секунды.