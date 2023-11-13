Пять зон парковки у аэропорта

В самой современной на Дальнем Востоке воздушной гавани вышло на финишную прямую обустройство платной парковки, состоящей из пяти ключевых зон. Сдать её планируется до 20 декабря. Ход работ проверил губернатор области Валерий Лимаренко.

Кроме того, в непосредственной близости от аэровокзала в следующем году разместится бесплатная парковка. Создаётся и долгосрочная стоянка автомобилей с посуточной оплатой и краткосрочная – с почасовой. Выделена зона для лицензированного такси, чтобы автомобили, не создавая проблем, могли подъехать к пассажирам в назначенное время. Кроме того, будет обустроено парковочное пространство для служебного транспорта и для авто маломобильных граждан. На платной парковке предусмотрен бесплатный интервал для проезда – 15 минут.

Асфальтовые работы на автостоянке ориентировочно завершатся до конца ноября. Также будет выполнено освещение и установлена автоматическая парковочная система.

Бесплатная парковка, рассчитанная на 1000 машин, расположится в шаговой доступности от аэропорта, для пешеходов предусмотрены тротуары. На перекрестке установят светофор, чтобы избежать заторов и машины могли свободно заезжать и покидать парковку.

Проехав по городу, глава региона обратил внимание на фасад дома № 22 на улице Армейской. Именно эту пятиэтажку первой видят люди, выезжая от воздушной гавани на проспект Мира. В следующем году внешний облик дома ждёт обновление. На фасаде появится мурал с природными мотивами, напоминающими о морском побережье и сахалинских сопках, сообщила пресс-служба правительства области.

– Мы запустили в этом году передовой аэровокзал. Теперь необходимо подтягивать до этого уровня его территорию. Во-первых, обустраиваем парковку, чтобы людям было удобно встречать своих родных и близких. Во-вторых, выезд из воздушной гавани должен представлять собой красивую картинку. Нужно реконструировать стелу, привести в порядок фасады, разбить скверы, – отметил Валерий Лимаренко.