Говорит и показывает Сахалин. На выставке-форуме «Россия» в Москве

Стенд Сахалинской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ в эти дни стал местом встречи тех, кто так или иначе был связан с Сахалином.

На открытие Дня Сахалинской области пришёл Иван Малахов. В 90-е годы он возглавлял Невельский район, потом трудился в команде Игоря Фархутдинова первым вице-губернатором, а после его гибели занял пост губернатора. В числе гостей торжественного мероприятия вице-президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Владимир Славский. Авторитетный в спортивном мире страны человек – бывший руководитель областного спорткомитета и комсомольский лидер.

Вместе с сыном, мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, присутствовал на открытии не менее известный в области человек – Александр Надсадин, бывший замдиректора областного департамента по освоению минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа.

Редакция «Советского Сахалина» привезла на выставку тираж специального выпуска газеты. За полтора дня на стенде Сахалинской области его разобрали до последнего экземпляра.

– Найдите газету для меня, – бывший замначальника южно-сахалинского ГИБДД Анатолий Данько подошёл на площадку, когда уже не осталось ни одного номера.

– Мы вам пришлём, Анатолий Викторович, – пообещала главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская.

С подполковником Данько во времена его службы в Южно-Сахалинске журналисты газеты подготовили немало материалов на злободневные темы. Лет 10 назад его принципиальная позиция помешала располосовать территорию сквера имени Ждакаева в областном центре сквозным проездом и многоместной парковкой.

Яркий стенд, выполненный в виде большого корабля со штурвалом и огромным крабом, забравшимся на борт, привлекал внимание на только бывших сахалинцев. Познакомиться с достопримечательностями островной области подходили москвичи и гости столицы. Здесь можно было заполнить открытку, которая будет отправлена с Сахалина адресату, взять буклет про туры и поговорить с сахалинцами про островную жизнь, цены на турпоездку и красную икру.

Гости выставки наблюдали за обитателями морских глубин на огромном экране. Летали над Сахалином в VR-шлемах в роли пилота авиакомпании «Аврора». Виртуальную экскурсию по Углегорском району привезли в Москву ребята из детского технопарка EMCO TECH в Шахтёрске. Дети играли с чёрным титано-магнетитовым песком с острова Итуруп.

Тем временем губернатор Валерий Лимаренко обсуждал с представителями деловых кругов амбициозные проекты, которые реализуются на островах. И подписывал соглашения.

В Южно-Сахалинске по инициативе областных властей строится нефтегазовый индустриальный парк. На этой площадке соберутся сервисные предприятия, в основном отечественные. Они будут оказывать высокотехнологичные услуги компаниям, занимающимся добычей и переработкой углеводородного сырья. Уже в следующем году состоится ввод в строй объектов первой очереди.

Также на Сахалине в сотрудничестве с Росатомом создается Восточный водородный кластер. Основой его станет завод по производству водорода.

Выгодное географическое положение позволяет островному региону стать крупным транспортно-логистическим хабом. В него будет включён создающийся на восточном побережье Сахалина порт с нефтяным, угольным, газоконденсатным и бункеровочным терминалами, а также Корсаковский порт, который входит в период глубокой модернизации. Последний станет частью Северного морского пути, а также центром дистрибуции рыбной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Формированию хаба способствует и развитие инфраструктуры воздушного транспорта. Летом в Южно-Сахалинске заработал крупнейший на Дальнем Востоке аэровокзал. Продолжается строительство взлётно-посадочной полосы, способной принимать самолёты всех типов.

За последние годы на Курильских островах модернизирована социальная и дорожная инфраструктура. Построено большое количество жилья, школы, детские сады, спортивные объекты.

По решению Президента на Курилах введён преференциальный режим. Он обеспечил уникальные условия для реализации инвестиционных проектов. Благодаря этому бизнес стал гораздо более активно вкладывать деньги в эти территории. Уже сейчас реализуются инвестиционные проекты по строительству рыбоперерабатывающих и гостиничных комплексов, развитию марикультуры и энергетики.

В этот же день на выставке «Россия» с большим успехом выступили островные артисты, студенты Сахалинского колледжа искусств. Представители коренных малочисленных народов Севера провели мастер-классы по работе с рыбьей кожей. А островные повара поделились рецептами кухни.

Ирина Новикова.

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