Работаем, засучив рукава. Чем следует заняться на дачных участках в эти сентябрьские дни?

Ответ на этот вопрос знает ведущая нашей постоянной рубрики.

Найдите время перекопать и разровнять пустые картофельные грядки. Хорошо бы разбросать по ним свежий навоз. Весной почву вновь перекопаем и благодаря органике улучшим её структуру и повысим плодородие.

Проверьте, не болела ли садовая земляника мучнистой росой. Если да, то ботву срежьте и просыпьте плантацию мочевиной (30 г на погонный метр). У многих розетки ягодника были в дырках. Такие следы остались от нашествия малиново-земляничного жука. Обработайте кустики 3-проц. раствором бордоской жидкости и взрыхлите почву.

Непременно уделите внимание новым плантациям земляники. Ведь через 3 – 4 года после обильного плодоношения её урожайность идет на спад. Выберите в качестве посадочного материала лучшие кусты и первые два порядка усов, остальные удалите. Просыпьте почву суперфосфатом и, если есть, перепревшим навозом.

Посадки малины мульчируем торфокрошкой с добавлением суперфосфата и хлористого калия. Хлор из удобрения за зиму выветрится, а калий весной начнет работать как удобрение. Отплодоносившие побеги малины вырезаем и сжигаем. Весной золу используем как источник калийного удобрения.

Если плантация малины радовала вас урожаем пять лет, ее надо обновить. При пересадке на солнечное место ветки обрезаем на 20 – 30 см от земли. Так растения легче перезимуют и приживутся. В посадочную яму перед этим бросьте большую горсть минеральных удобрений, смешайте их с землей и полейте. Черенки малины должны быть стандартными, диаметром не менее 0,7 – 0,8 см.

Если кустам крыжовника более 5 лет, удалите у них 1 – 3 старые ветки. На следующий год вновь обновите куст таким же способом. Обработайте его бордоской жидкостью или хлорокисью меди (40 г на ведро). Это касается всех кустарниковых культур.

Соблюдая севооборот, готовим грядки под лук и чеснок. На прежние участки эти культуры можно вернуть только через 4 года или 5 лет. На опустевшие грядки внесите перепревший навоз (4 ведра на 1 кв. метр). Если такой органики мало, добавьте по 2 – 3 ведра перепревших опилок и 30 г мочевины на ведро.

Все фруктовые деревья после уборки урожая обработайте против болезней и вредителей бордоской жидкостью, а также интавиром, актеликом и другими препаратами, их сейчас много.

Кто задался целью обзавестись гумми (лохом многоцветковым), то его можно вырастить из свежих косточек, заделанных в почву на 1,5 – 2 см. Под снегом семена пройдут стратификацию (своего рода закалку холодом) и весной дадут дружные всходы. Из них вы и выберете себе лучшие растения. Во второй декаде сентября после посева косточек почву замульчируйте, по весне мульчу необходимо убрать. Отплодоносившая виноградная лоза нуждается в обрезке и обработке бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

В эти дни можно пересаживать на солнечные места лилии, ирисы, нарциссы, тюльпаны и крокусы. Только обработайте клубнелуковицы концентрированным раствором марганцовки. Посадочный материал нарциссов и тюльпанов определяйте на глубину в 5 диаметров мелких луковичек, а крокусов – в 4 диаметра, иначе у них не будет мощного цветения.

Пересадкой полиантовых роз многие цветоводы предпочитают заниматься весной, поэтому сейчас обработайте их препаратами против болезней и вредителей, удалите прошлогодние ветки. Для укрытия роз от морозов приготовьте и хорошо просушите торфокрошку и опилки.

Стебли и листья пионов и водосборов лучше срезать и сложить в компостную кучу вместе с сорняками. Растительные остатки, где могут быть болезнетворные микроорганизмы, сжигайте в бочке или определяйте в яму, обработав их бордоской жидкостью или крутым раствором марганцовки.

И еще. Если вы решили обновить сад, приобретайте саженцы сортов, устойчивых к заболеванию паршой.

Валентина Косенкова, агроном.

Практикум земледельца

Семь современных фунгицидов для обработки сада от болезней: абига-пик, алирин-Б, гамаир, глиокладин, окси-ХОМ, ХОМ, хорус.

Чтобы избавиться от хвоща (он один из индикаторов кислой почвы), известкуйте землю известью, мелом, древесной золой или доломитовой мукой.

Доломитовая мука, помимо снижения кислотности, улучшает структуру почвы и обогащает её магнием. Вносить её на участки можно в любое время года.

Если на ветки, обрезанные с плодовых деревьев, высыпать горсть поваренной соли, то пламя начнёт разгораться. Этот способ годится для разжигания дров или угля в печи дома или на даче.

Обрабатывайте места срезов на корнях, клубнях и луковицах зелёнкой. Это проще садового вара. Если поранилась кожица тыквы или цуккини – тоже нужна зелёнка. Ранка быстро затянется, и не будет проблем с хранением овощей.

Наука – садоводам

СахНИИСХ в год своего 90-летия провёл испытания новых сортов различных культур.

Хорошие результаты показали: