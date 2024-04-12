Руководитель Сахалинской областной библиотеки вспоминает: 12 апреля 1961 года директор школы плакал, рассказывая о Гагарине

У меня день рождения 15 апреля, а Гагарин полетел в космос 12-го. И вот как я, старшеклассница, тогда об этом узнала.

Училась я в школе посёлка Заводской Краснодарского края. Среди урока, который шёл всего минут пятнадцать, вдруг зазвенел звонок. Мы выбежали из класса. Нас быстро построили на линейку. Смотрим друг на друга, ничего не понимая, учителя тоже переглядываются.

– Равняйсь, смирно! – голос директора взволнован и торжествен. – Дорогие ребята и учителя, у нас сегодня великое событие. Только что по радио передали: в космосе побывал наш советский человек – Юрий Алексеевич Гагарин.

Что тут началось! Мы прыгали, обнимались, кричали «Ура!». А директор даже всплакнул…

Я пришла домой и говорю:

– Знаешь, мамочка, наш человек первым побывал в космосе.

А она:

– Ну что ты, доченька, такого быть не может. Космос – безвоздушное пространство, на что там опираться кораблю? Ты неправильно поняла и придумываешь. Наверное, пилот испытывал какой-то суперсекретный самолёт…

Мама не поверила, и меня это зацепило. Никому ничего не говоря, я села и написала письмо Гагарину: «Дорогой Юрий Алексеевич, у меня день рождения через три дня. И для меня самый большой подарок, что вы полетели в космос. Знаю, что вам сейчас будут писать письма со всех стран мира. Вам некогда будет отвечать, но, пожалуйста, пришлите мне фотографию с автографом».

Отправила письмо по адресу: г. Москва, Гагарину Юрию Алексеевичу.

Был уже конец июня или начало июля. Я поступила в Ростовский библиотечный техникум, вернулась домой. В тот день рано утром мы с мамой сходили за редиской на огород, а он был далеко за прудом. Вернулись по жаре уставшие, поели, и я уснула. Разбудила меня мама, рядом с ней стояла почтальон.

– Доченька, ты письмо в Москву писала?

– А что такое? – спрашиваю.

Она протягивает серый конверт без марок со штемпелем «Почта лётчиков-космонавтов СССР» на моё имя. Открываю, а там фото Юрия Алексеевича с автографом.

Мама родная! Что я просила, то он и прислал! Какое счастье!!! Вскоре весь посёлок знал, что первый космонавт планеты прислал фото девочке.

Через пару часов у меня собрались одноклассники. Не все поверили в подлинность автографа космонавта:

– Что ты хвастаешь? Подумаешь, Гагарин расписался на негативе, и с него распечатали множество фотографий…

А какой-то мальчишка на палец плюнул, стал подпись тереть и чуть-чуть её размазал. Я расстроилась, зато все убедились, что эту фотографию держал в руках сам Гагарин.

Вот какие у нас были кумиры! Вот кому мы поклонялись и письма писали. Вот какие реликвии мы бережно храним в семейных архивах.

Валентина Малышева, директор областной универсальной научной библиотеки.