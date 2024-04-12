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Памятник Юрию Гагарину в 1981 году отлили в Мытищах и поставили у Комсомольской улицы в Южно-Сахалинске

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Фото: sakhalin.tours

12 апреля 1961 года корабль «Восток» с человеком на борту поднялся в космос. Вслед за ракетой планету облетела слава 27-летнего героя. В те дни Южно-Сахалинск, как и вся страна, украсился флагами и транспарантами.

В 1968 году имя первого космонавта Земли присвоили Южно-Сахалинскому городскому парку. А в 1981-м при входе в парк с улицы Комсомольской установили скульптуру Юрия Алексеевича. С трёхметрового постамента она и сегодня встречает посетителей парка.

Памятник изготовлен на Мытищинском заводе художественного литья. Автор – московский скульптор Галина Петровна Левицкая.

СПРАВКА

Г. Левицкая родилась в 1922 году. Училась в Московском институте прикладного и декоративного искусства. Окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. За участие в создании монумента «В память 400-летия добровольного присоединения Башкирии к России» в Уфе ей присвоено звание заслуженного деятеля искусств Башкирской АССР.

Её произведения хранятся в музеях страны, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее.

В 1990-е Галину Петровну Левицкую удостоили звания заслуженного художника Российской Федерации.

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