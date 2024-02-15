С историей в Санаторном, когда бабушке годовалого малыша не разрешили сопроводить его до больницы, разбирались сахалинские следователи

В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в действиях врачей признаков состава какого-либо преступления.

«Советский Сахалин» рассказывал, что произошло 9 января и что вызвало широкий резонанс в обществе (номер за 23 января, «Конфликт на ровном месте». – Прим. авт.). У Миши, которому 1 год и 3 месяца, поднялась температура. Не на шутку встревоженная бабушка Наталья Леонидовна вызвала «скорую». Женщина-фельдшер решила госпитализировать малыша. Его мама в тот момент не могла быстро приехать из города, ожидала сынишку уже в детской областной больнице. Сопровождать ребёнка бабушке фельдшер не разрешила. В дальнейшем объяснив это тем, что бабушка не является законным представителем внука.

Для полноты картины следует добавить, что события разворачивались в явно нездоровой, нервозной обстановке. Медработник восприняла советы опытной бабушки типа согреть холодные руки перед осмотром малыша и пр. как вмешательство в свою работу. А любящая бабушка, естественно, напористо защищала внучка. В итоге годовалого ребёнка до больницы сопровождал 12-летний братишка Ян, где их дожидалась мама.

Как чувствует себя Миша, что с ним? Как настроена его бабушка? По словам тёти ребёнка, Анны, всё хорошо. Мальчик находится сейчас дома, хорошо кушает, окончательно выздоравливает. Бабушка переключила внимание с разбирательства с медициной на заботу о внуке.

– Очень хорошо, что ребёнка быстро доставили в больницу, потому что ситуация была очень серьёзной, – рассказала Наталья Леонидовна. – Из-за простудного заболевания, как объяснили врачи, у него произошло сужение гортани, не хватало кислорода для дыхания. В больнице медики отнеслись к ребёнку и его матери с повышенным вниманием, разместили в отдельной палате и профессионально выполнили свою работу, за что им большая благодарность!

Какой же вывод напрашивается из этой истории? В следственном управлении неофициально ответили на этот вопрос так:

– В этой и подобных ситуациях всем сторонам нельзя скатываться до эмоциональных крайностей, нужно проявлять сдержанность и взаимное уважение. Во время проверки сотрудники следствия берут показания у каждого участника, причём под расписку об ответственности за дачу ложных показаний. Это само по себе дисциплинирует людей, приводит их в чувство, эмоции уходят на зад­ний план.

В таких случаях важный результат проверочных мероприятий – профилактический эффект. А профилактика – один из приоритетов в работе следственных органов.

В век современных технологий несложно отследить действия сторон конфликта. Судя по видеозаписи, взбудоражившей общественность, в той истории медперсонал не отличился дипломатичностью поведения. На уголовную ответственность это, конечно, не тянет. Но разбирательство профессиональным сообществом всё же должно состояться.

Николай ПИТЕРСКИЙ.