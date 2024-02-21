С «Осой» и «Орлёнком». На Сахалине успешно освоили серийное производство беспилотников. За них говорят спасибо на СВО

В дальнейших планах – внедрять эту технику в отраслях народного хозяйства.

Новая для острова производственная линия работает в Южно-Сахалинске на базе научного учреждения – Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения РАН. Здесь выпускаются две разработанные на острове модели: миниатюрная «Оса» и «Орлёнок» самолётного типа размером побольше.

Управлять этими моделями военнослужащие учатся на своём полигоне. Потом они берут эту технику с собой в зону проведения спецоперации. Дроны незаменимы в разведке, корректировке огня и доставке грузов. Их использование на СВО, как отмечают сами военные, помогает существенно сократить потери, оперативно выявляя передвижения противника, а также выполнять задачи по уничтожению его живой силы и техники.

Новое производство организовали при непосредственном участии специалистов областного министерства цифрового и технологического развития. Его инструкторы обучают бойцов управлению дронами. Для производства техники используют легкие и прочные материалы, например, углепластик, 3D-принтеры, фрезерные и точильные станки.

В числе разработок помимо военных сельскохозяйственные дроны. Беспилотники уже находят применение в борьбе с лесными пожарами, поиске незаконных свалок, контроле за состоянием нефтегазопроводов и пр.

Сахалинская область планирует в следующем году войти в число десяти регионов, которые будут заниматься созданием крупных региональных научно-производственных центров беспилотных авиационных систем по федеральному проекту развития беспилотников. Задел для этого уже есть. Например, в детском технопарке «Кванториум РЖД» уже более трёх лет обучают детей управлению дронами.

Школьникам 5 – 6-х классов дают основы, старшеклассникам – программу углублённого курса.

На прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме губернатор Валерий Лимаренко и гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) Евгений Дитрих заключили соглашение о развитии в регионе беспилотной авиации.

– В Сахалинской области уже ведётся производство беспилотных летательных аппаратов. И для нас важно объединить свои усилия с «Государственной транспортной лизинговой компанией», – подчеркнул губернатор. – Дроны можно также применять при перевозке почты, в экстренных случаях – для доставки лекарств. В условиях нашего островного региона с большим количеством отдалённых населённых пунктов беспилотники, не требующие специальных посадочных площадок, несомненно, будут очень востребованы.

Здесь весьма пригодится опыт, накопленный лизинговой компанией. По словам Евгения Дитриха, она может предложить широкий спектр услуг – от поставки дронов на условиях лизинга до определения наиболее коммерчески эффективных сценариев применения беспилотных авиационных систем и содействия в установке экспериментально-правовых режимов.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Кстати

С 2023 года дронами оснастили все островные школы. Ребята со 2 по 11 класс будут учиться управлять беспилотниками, а также проектировать их, собирать и программировать. Выпускники вместе с аттестатами получат сертификаты операторов таких аппаратов.