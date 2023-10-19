С сахалинской ипотекой. Покупку квартиры можно не откладывать до лучших времён

С начала действия программы «Сахалинская ипотека» жилищные условия улучшили 133 семьи. Заявлений от желающих воспользоваться выгодными условиями уже более 900. Об этом на встрече с главой региона рассказали волонтёры проекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Мы приняли решение по запуску программы сахалинской ипотеки, чтобы как можно больше жителей региона получили новые возможности улучшить свои жилищные условия. И сегодня уже есть хороший результат. Но чтобы он стал более весомым, с каждой семьёй нужно работать в индивидуальном порядке и находить пути решения даже в самых сложных ситуациях. Где-то помочь человеку улучшить свои жилищные условия позволит одна из действующих федеральных или региональных программ или субсидий. На старте проекта выяснилось, что многие люди банально не знали о существующих и работающих мерах поддержки, поэтому откладывали покупку квартиры до лучших времён. Индивидуальная работа позволяет изыскать больше возможностей, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

По словам министра строительства области Алексея Колеватых, одна из самых распространённых сложностей – отсутствие у граждан необходимой суммы для первоначального взноса. На рабочем совещании принято решение плотнее взаимодействовать с работодателями островитян по поводу возможности выделения субсидии.

– Субсидирование работника позволит не только улучшить его жилищные условия, но и закрепить на предприятии. А это уже и долгосрочные гарантии, в том числе в плане кадрового вопроса. Сейчас делаем упор на том, чтобы работодатели охотнее шли навстречу своим сотрудникам, например, в сфере образования и медицины. Но пойдём и дальше, переговорим с бизнесом, – прокомментировал Алексей Колеватых.

Новая программа реализуется силами Сахалинского ипотечного агентства. На базе учреждения волонтёры прошли обучение и получили аккредитацию. Кроме того, ипотечное агентство запустило электронный сервис, который позволяет оставить заявку на улучшение жилищных условий и отразить предпочтения к желаемой квартире или индивидуальному дому. Эту информацию волонтёры берут за основу при разработке плана поддержки островитян.

– Наша ключевая задача не только рассказать, какие есть способы улучшить жилищные условия, но и точечно решить проблему, если она возникает. Вот из недавних примеров. Мужчина воспитывает троих детей и хочет взять ипотеку, но юридически он не признан многодетным. Мы донесли информацию до министерства социальной защиты, в ближайшее время вопрос по этой семье будет решён индивидуально, – рассказала волонтёр Наталья Безрученкова.

Ирина НОВИКОВА.

Напомним

Сегодня в островном регионе действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через Сахалинское ипотечное агентство. Так, единовременную денежную выплату до 5 миллионов рублей для первоначального взноса или погашения кредита предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребёнка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT.

Сахалинское ипотечное агентство помогло улучшить жилищные условия тысячам сахалинцев и курильчан, подбирая подходящие варианты, льготные ипотечные кредиты, различные меры поддержки, сопровождая сделку во взаимодействии с органами власти, застройщиками, банками и органами опеки.

Обратиться в Сахалинское ипотечное агентство можно по телефону 8 (4242) 31-25-31. Адрес учреждения: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 21, 2-й этаж.