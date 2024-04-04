Сахалинец Артём Кан – победитель первенства ДФО по боксу

Сахалинские спортсмены завоевали три медали первенства Дальневосточного федерального округа по боксу, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Соревнования прошли в Благовещенске и собрали 167 участников в возрасте 13 — 14 лет из всех регионов Дальнего Востока.

Воспитанник тренера-преподавателя Юрия Майорова спортшколы «Флагман» Артём Кан (весовая категория 52 кг) провёл три поединка против соперников из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Приморского края и во всех одержал победу.

Впереди сахалинца ожидает первенство России, которое пройдёт в подмосковном Чехове.

Хасбулат Умаров (весовая категория 54 кг, тренер Иннокентий Потапов) завоевал серебряную награду. Воспитанник Николая Барышева Артём Ким (63 кг) взял бронзу.

Сахалинские дзюдоисты взяли четыре медали всероссийских соревнований

Сахалинские спортсмены стали обладателями четырёх медалей всероссийского турнира по дзюдо «Юный амурец» среди юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования прошли в Благовещенске и собрали более 270 участников, представляющих 15 регионов России. Честь Сахалинской области на состязаниях отстаивали 13 дзюдоистов.

Воспитанники тренера Олега Богданова Максим Пивоварчик (весовая категория 50 кг) и Богдан Тяпшев (90 кг) заняли первые места, а Даниэль Бердикулов (60 кг) – второе. Ещё одно золото взяла воспитанница Рамазана Саадуева Вероника Макеева (70 кг).

Благодаря победе Максим Пивоварчик выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

Сахалинская гимнастка стала сильнейшей на фестивале «Журавлик надежды»

Сахалинка Мария Белова завоевала золото Фестиваля спорта адаптивной художественной гимнастики «Журавлик надежды» в Москве. Мария выступала в категории «Аллегория», в которой принимают участие спортсмены со слуховой дисфункцией. Островитянка успешно выполнила упражнения без предмета и с обручем.

— Конечно, у Марии чувствовалось волнение, всё-таки это её первый опыт участия в состязаниях за пределами нашего острова. Но она очень старалась, поэтому многое из запланированного у нее получилось. Мы все очень гордимся её первым по-настоящему большим успехом, — отметила тренер Марии, президент сахалинской федерации художественной гимнастики Ольга Лукина.

Фестиваль спорта адаптивной художественной гимнастики «Журавлик надежды» в 2024 году впервые был включён в Единый календарный план министерства спорта России. За медали состязались более 200 гимнасток со всей страны.