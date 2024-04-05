Сахалинка Анастасия Шкуратова стала третьей на Кубке Азии по буерному спорту

Сахалинская спортсменка Анастасия Шкуратова завоевала бронзовую награду международных соревнований по буерному спорту «Кубок Азии», сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Во время Байкальской буерной недели в Ольхонском районе на льду крупнейшего озера России прошли Кубок Азии, Кубок Байкала и первенство России. За звание сильнейших боролись спортсмены из России, Германии и Швейцарии.

Островной регион представляла воспитанница тренеров Бориса Веселикова и Валерии Орловой отделения парусного спорта спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта Анастасия Шкуратова.

По итогам пяти гонок Кубка Азии среди девушек до 17 лет Анастасия стала третьей. По результатам 15 стартов первенства России в классе «Буер Ледовый Оптимист» спортсменка стала четвёртой.

Стреляли метко

Сахалинские спортсмены стали обладателями шести наград этапа Кубка России и всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.

Состязания прошли в Улан-Удэ и собрали 136 сильнейших стрелков из 12 регионов страны.

Спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области, воспитанница тренера спортшколы игровых видов спорта Геннадия Лаптева Ольга Аверкина, выступая на этапе Кубка в упражнении МВ 3х20 (малокалиберная винтовка, 50 метров, стрельба из трёх положений по 20 выстрелов), взяла золото, а в дисциплине МВх60 (малокалиберная винтовка, 50 метров, 60 выстрелов лёжа) стала третьей. На всероссийских стартах островная спортсменка в стрельбе из пневматической винтовки на 60 выстрелов с 10 метров заняла первое место.

В финале всероссийских соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 м на 60 выстрелов сошлись два сахалинца. Спортсмен регионального центра спортподготовки Константин Обоскалов стал первым, Владислав Немыкин – вторым.

В упражнении ВП-ПС (винтовка пневматическая, 10 м, пара смешанная) всероссийских соревнований бронзовую награду завоевали Полина Овчинникова и Константин Обоскалов.

Островные футболисты узнали расписание игр Кубка Дальнего Востока

Стало известно расписание матчей Кубка Дальнего Востока по футболу среди любительских команд. Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая в Хабаровске.

На медали будут претендовать десять команд. Они начнут поход за наградами с группового этапа.

Подгруппа «А»: «СШ «Сахалин» (Южно-Сахалинск), ФК «Благовещенск», «КСШОР» (Владивосток), «Дальгипротранс» (Хабаровск) и «СКА-Хабаровск-М».

Подгруппа «Б»: «Уссури» (Чугуевка), «Анри» (Владивосток), «МЭС Востока» (Хабаровск), «Дальстройиндустрия» (Комсомольск-на-Амуре) и «Локомотив» (Уссурийск).

В 2020-е годы все соперники островитян по групповому этапу брали медали Кубка Дальнего Востока. Так, «КСШОР» — бронзовый медалист 2022 года, «Дальгипротранс» — бронзовый призер 2023 года, «СКА-Хабаровск-М» был вторым в 2022 году, ФК «Благовещенск» — серебряный призер 2023 года.

Расписание матчей «СШ «Сахалин»» (время сахалинское):