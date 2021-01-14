Сахалинская областная универсальная научная библиотека подвела итоги конкурса стихов и малой прозы о любви «Солнечный удар», посвященного 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Финалистами стали 55 авторов из России, Украины, Латвии, Беларуси, Германии и Австралии.

Всего в конкурсе приняли участие 120 поэтов и прозаиков из более чем сотни городов, сел, поселков, станиц России, а также из 14 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Работы оценивались компетентным жюри, в которое вошли известные сахалинские писатели, члены Союза писателей России, сообщила пресс-служба библиотеки.

Победителями конкурса признаны следующие авторы:

Любовь Безбах (г. Холмск, Сахалинская область) за рассказ «Русалка Ульяна» (номинация «Малая проза»);

(г. Холмск, Сахалинская область) за рассказ «Русалка Ульяна» (номинация «Малая проза»); Людмила Хубиева (пос. Шаумянский, Ставропольский край) за подборку стихотворений «Девочка-девушка-женщина» (номинация «Стихи»).

Специальными дипломами за высокий художественный уровень награждаются:

Юрий Жекотов (г. Николаевск-на-Амуре) за рассказ «Тюха-матюха»;

Сергей Колбин (деревня Островцы, Псковская область) за рассказ «Фиалка трехцветная» (номинация «Малая проза»);

Саша Встречная (г. Южно-Сахалинск);

Екатерина Пермякова (г. Курган) за подборку стихотворений (номинация «Стихи»).

– При определении финалистов и победителей жюри отдавало предпочтение не рассуждениям на тему любви, а правдивому художественному отображению житейских страстей, где любовь не умозрительное понятие, а переживание, основанное на личном чувственном опыте авторов, где помимо нежности и страсти есть ощущение особой связи между любящими душами, – отметили в оргкомитете конкурса.

Произведения финалистов составят сборник стихов и малой прозы о любви «Солнечный удар», который будет предложен к изданию в 2021 году.

Любовь КОНДРАШОВА.