Читатели нашей газеты интересуются, как обстоят дела у Ивана Санжарова, который на Сахалине увлекался выращиванием кедров, но два года назад в силу обстоятельств был вынужден уехать в Калининградскую область.

Недавно в газете «Вечерний трамвай», выходящей в свет в том регионе, другой наш земляк Игорь Ревин, ныне депутат Калининградской областной думы, опубликовал свои предложения по расширению возможностей для туристической привлекательности области. По его мнению, одной из достопримечательностей поселка Муромское (он в получасе езды от Калининграда) может стать экопитомник «Зеленоградские кедры», созданный Иваном Санжаровым.

Всего на Сахалине Иван Иванович вырастил более 80 тыс. кедров, свыше 23 тыс. из них он безвозмездно передал бюджетным и общественным организациям для озеленения территорий и общественных мест. А еще высадил в лесу более 5 тыс. кедров. В 2019 году больницы, школы и детсады 18 субъектов РФ бесплатно получили от Санжарова 43 тыс. саженцев кедра.

Он строил большие планы, создав на свои средства питомник в Корсаковском районе, но помешали Санжарову непонимание людей и неготовность властей принять участие в общественной инициативе. На него подали в суд за то, что в садовом товариществе он самовольно занял под кедровый питомник несколько соток земли.

Узнав о проблеме островитянина, администрация Зеленоградского городского округа Калининградской области предоставила ему гектар земли в чистом поле в поселке Муромское. Там в апреле 2020-го Иван Иванович высадил 554 тыс. орешков сосны кедровой сибирской и корейской и вырастил около 400 тыс. сеянцев. Процент всхожести семян оказался высоким, как и спрос на такой посадочный материал. Заявки поступили из 50 регионов страны.

Питомник Санжарова – единственный в Калининградской области, где впервые выращивают кедры.

А те саженцы, которые Иван Иванович привез с Сахалина, растут теперь на территории 22 детсадов Зеленоградского района. Энтузиаст уверен: к 2023 году в России можно озеленить бесплатными саженцами фитонцидных деревьев все детсады, школы, интернаты. Это одна из основных целей его проекта «Кедры России».

Местная власть, убедившись в результативности работы Ивана Санжарова, расширила границы его питомника до 7 гектаров. Осваивая это пространство, он высаживает амурский бархат, корейскую пихту, лимонник, актинидию, бересклет, дикий виноград, женьшень, аралию, тис, дуб, каштаны, но главное для него все же – кедровники.

По мнению Санжарова, должна быть государственная программа развития лесной отрасли региона, в которой бы значилось выращивание кедровых рощ в каждом поселке и городе области. Но идефикс энтузиаста – заложить на отдельной территории массив из 5 млн саженцев сибирского и корейского кедра. Ведь они долгожители, их век – от 600 до 900 лет. И все это время они будут украшать территорию и оздоравливать людей.

Местная пресса пишет о том, что ради глобальной идеи – превратить Калининградскую землю в кедровый рай Иван Санжаров готов трудиться не покладая рук. Он бесплатно раздает бюджетным и общественным организациям, жителям домов, желающим озеленить дворы, предпринимателям, многодетным семьям 99 проц. саженцев. Лишь 1 проц. кедров он реализует для озеленения частных территорий.

В проект Иван Иванович вкладывает свои сбережения, помогают ему и благотворители. Для них он выращивает именные саженцы. Санжаров убежден, что даже без их поддержки на свои средства он сможет выращивать до 150 – 200 тыс. саженцев в год. Конечно, результат можно многократно увеличить, получив государственную и частную поддержку. И тогда счет вечнозеленым деревцам будет идти на миллионы, и они станут настоящим сокровищем России.

Говорят, в Калининградской области Санжарова называют кедровым королем. Не исключено, что туристическая отрасль этого региона страны, воспользуется предложением другого уроженца Сахалинской области Игоря Ревина и организует экскурсии в п. Муромское – на «королевские» кедровые плантации, размер которых впечатляет.

Людмила НИКОЛАЕВА.